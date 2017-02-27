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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6268626962706271

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:дарий,Вы должны))


Понял - без вариантов! Отдам частями, дайте номер карты привата (в комментах уточните, за что).
:D :P :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:55

  дарий написав:
  Trast написав:Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту.
Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.

Остался вопрос, кто Ваш батько? Еще раз простите, давно не был...
в любом случае, алкоголь отца не вернет. :(

Це не алкоголь.
Я з 2009 року взагалі не п'ю, бо набачився екземплярів, вони і на нашому форумі є, це виглас дущі, бо я знаю, скільки мій Батько зробив для цього форуму, скільки зусиль витратив, не розумію зараз одного-навіщо?
Бо по його теорії , грощі це інструмент або еквівалент витраченої єнергії, то якось не зрозуміло одне, він останній рік енергетику свою витратив, багато хто,хто йому повірив-заробив, а вона ця енергетіка до нього не повернулася.
От це мені не зрозуміло.
Як це?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:16

  Trast написав:
  дарий написав:
  Trast написав:Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту.
Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.

Остался вопрос, кто Ваш батько? Еще раз простите, давно не был...
в любом случае, алкоголь отца не вернет. :(

Це не алкоголь.
Я з 2009 року взагалі не п'ю, бо набачився екземплярів, вони і на нашому форумі є, це виглас дущі, бо я знаю, скільки мій Батько зробив для цього форуму, скільки зусиль витратив, не розумію зараз одного-навіщо?
Бо по його теорії , грощі це інструмент або еквівалент витраченої єнергії, то якось не зрозуміло одне, він останній рік енергетику свою витратив, багато хто,хто йому повірив-заробив, а вона ця енергетіка до нього не повернулася.
От це мені не зрозуміло.
Як це?
https://youtu.be/LxqTCwjsTkk
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Це не алкоголь.
Я з 2009 року взагалі не п'ю, бо набачився екземплярів, вони і на нашому форумі є, це виглас дущі, бо я знаю, скільки мій Батько зробив для цього форуму, скільки зусиль витратив, не розумію зараз одного-навіщо?
Бо по його теорії , грощі це інструмент або еквівалент витраченої єнергії, то якось не зрозуміло одне, він останній рік енергетику свою витратив, багато хто,хто йому повірив-заробив, а вона ця енергетіка до нього не повернулася.
От це мені не зрозуміло.
Як це?

Це нормально. Люди умирают. Энергетика отца здесь не причем. Есть генетика, условия жизни, отношения детей (не путать после смерти). Траст, нужно проехать и жить дальше...Если зациклитесь - Вам Труба. Но то таке...
дарий
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