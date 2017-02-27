Trast написав:Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту. Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.
Остался вопрос, кто Ваш батько? Еще раз простите, давно не был... в любом случае, алкоголь отца не вернет.
Це не алкоголь. Я з 2009 року взагалі не п'ю, бо набачився екземплярів, вони і на нашому форумі є, це виглас дущі, бо я знаю, скільки мій Батько зробив для цього форуму, скільки зусиль витратив, не розумію зараз одного-навіщо? Бо по його теорії , грощі це інструмент або еквівалент витраченої єнергії, то якось не зрозуміло одне, він останній рік енергетику свою витратив, багато хто,хто йому повірив-заробив, а вона ця енергетіка до нього не повернулася. От це мені не зрозуміло. Як це?
Trast написав:Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту. Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.
Остался вопрос, кто Ваш батько? Еще раз простите, давно не был... в любом случае, алкоголь отца не вернет.
Це не алкоголь. Я з 2009 року взагалі не п'ю, бо набачився екземплярів, вони і на нашому форумі є, це виглас дущі, бо я знаю, скільки мій Батько зробив для цього форуму, скільки зусиль витратив, не розумію зараз одного-навіщо? Бо по його теорії , грощі це інструмент або еквівалент витраченої єнергії, то якось не зрозуміло одне, він останній рік енергетику свою витратив, багато хто,хто йому повірив-заробив, а вона ця енергетіка до нього не повернулася. От це мені не зрозуміло. Як це?
Trast написав:Це не алкоголь. Я з 2009 року взагалі не п'ю, бо набачився екземплярів, вони і на нашому форумі є, це виглас дущі, бо я знаю, скільки мій Батько зробив для цього форуму, скільки зусиль витратив, не розумію зараз одного-навіщо? Бо по його теорії , грощі це інструмент або еквівалент витраченої єнергії, то якось не зрозуміло одне, він останній рік енергетику свою витратив, багато хто,хто йому повірив-заробив, а вона ця енергетіка до нього не повернулася. От це мені не зрозуміло. Як це?
Це нормально. Люди умирают. Энергетика отца здесь не причем. Есть генетика, условия жизни, отношения детей (не путать после смерти). Траст, нужно проехать и жить дальше...Если зациклитесь - Вам Труба. Но то таке...