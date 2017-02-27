RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6267626862696270>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:27

[quote="5042870:Trast"][quote="5042864:Мизантрóп"]
...І ти Миша, яка мала змогу допомогти.
Це відомо , що грошей в тебе є, але ти нікому не допоміг, хто ти після цього?



Вибачте, але допомагати комусь чи ні - це особиста справа кожного. Ніхто Вам тут не винний. Часто навіть в одній сім'ї буває, що рідні не допомагають одне одному. Бог нам всім суддя.
Раджу не сподіватися на когось, а більше - на самого себе, тоді менше буде розчарувань.
П.С. По валюті завтра очікуємо зміцнення гривні :roll:
Востаннє редагувалось fler в Пон 24 сер, 2020 19:40, всього редагувалось 4 разів.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1435
З нами з: 07.08.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:28

дарий,Вы должны))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 03.12.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту.
Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.

Остался вопрос, кто Ваш батько? Еще раз простите, давно не был...
в любом случае, алкоголь отца не вернет. :(
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 21.01.17
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:38

  fler написав:
  Trast написав:
  Мизантрóп написав:...І ти Миша, яка мала змогу допомогти.
Це відомо , що грошей в тебе є, але ти нікому не допоміг, хто ти після цього?


Вибачте, але допомагати комусь чи ні - це особиста справа кожного. Ніхто Вам тут не винний. Часто навіть в одній сім'ї рідні не допомагають одне одному. Бог нам всім суддя.
Раджу не сподіватися на когось, а більше - на самого себе, тоді менше буде розчарувань.
П.С. По валюті завтра очікуємо зміцнення гривні :roll:

Звістно! Тому ніхто і не прохав нікого,це душевне побажання кожного.
Але був здивований я не цим.
А тим, що такого душевного внутрішнього відчуття ні у кого не було.
Це дійсно дивно.
Бо, як відомо, грощі це тільки інструмент, грощі ніколи не можуть бути метою, бо це, як мріяти про цемент, коли ти хочешь збудувати будинок.
Тоді це зрозуміло.
А навіщо тобі цемент, якщо будувати нічого не прагнешь?
І чому не допомогти було сім'ї ДС, якшо була така змога?
Про себе я мовчу, бо ми нікого ніколи ні про що не прохали.
Це дійсно тільки особисте.
Питання було в їншому і ви це зрозуміли..
Тому це все таке.

По валюті- навпаки, зміцнення долара на 15 копійок вже в середу.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 24 сер, 2020 19:59, всього редагувалось 2 разів.
Trast
 
Повідомлень: 573
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:45

Trast
за "те все таке" - отдельное - дякую! :)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 21.01.17
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:дарий,Вы должны))


Понял - без вариантов! Отдам частями, дайте номер карты привата (в комментах уточните, за что).
:D :P :wink:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 21.01.17
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:55

  дарий написав:
  Trast написав:Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту.
Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.

Остался вопрос, кто Ваш батько? Еще раз простите, давно не был...
в любом случае, алкоголь отца не вернет. :(

Це не алкоголь.
Я з 2009 року взагалі не п'ю, бо набачився екземплярів, вони і на нашому форумі є, це виглас дущі, бо я знаю, скільки мій Батько зробив для цього форуму, скільки зусиль витратив, не розумію зараз одного-навіщо?
Бо по його теорії , грощі це інструмент або еквівалент витраченої єнергії, то якось не зрозуміло одне, він останній рік енергетику свою витратив, багато хто,хто йому повірив-заробив, а вона ця енергетіка до нього не повернулася.
От це мені не зрозуміло.
Як це?
Trast
 
Повідомлень: 573
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:16

  Trast написав:
  дарий написав:
  Trast написав:Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту.
Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.

Остался вопрос, кто Ваш батько? Еще раз простите, давно не был...
в любом случае, алкоголь отца не вернет. :(

Це не алкоголь.
Я з 2009 року взагалі не п'ю, бо набачився екземплярів, вони і на нашому форумі є, це виглас дущі, бо я знаю, скільки мій Батько зробив для цього форуму, скільки зусиль витратив, не розумію зараз одного-навіщо?
Бо по його теорії , грощі це інструмент або еквівалент витраченої єнергії, то якось не зрозуміло одне, він останній рік енергетику свою витратив, багато хто,хто йому повірив-заробив, а вона ця енергетіка до нього не повернулася.
От це мені не зрозуміло.
Як це?
https://youtu.be/LxqTCwjsTkk
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 03.12.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:48

нбу завтра или в среду будет тушить пожар на межбанке и выкидывать доляры??
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5148
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:06

  Игорь Алексеевич написав:нбу завтра или в среду будет тушить пожар на межбанке и выкидывать доляры??

В середу, назавтра-нічого поки не станеться.
Trast
 
Повідомлень: 573
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6267626862696270>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 717, 718, 719
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7182 1629952
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 15:37
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19726 2469571
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 13:38
TylerTruman_
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
508 115698
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 00:25
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20197)
24.08.2020 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.