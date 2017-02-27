[quote="5042870:Trast"][quote="5042864:Мизантрóп"] ...І ти Миша, яка мала змогу допомогти. Це відомо , що грошей в тебе є, але ти нікому не допоміг, хто ти після цього?
Вибачте, але допомагати комусь чи ні - це особиста справа кожного. Ніхто Вам тут не винний. Часто навіть в одній сім'ї буває, що рідні не допомагають одне одному. Бог нам всім суддя. Раджу не сподіватися на когось, а більше - на самого себе, тоді менше буде розчарувань. П.С. По валюті завтра очікуємо зміцнення гривні
Востаннє редагувалось fler в Пон 24 сер, 2020 19:40, всього редагувалось 4 разів.
Мизантрóп написав:...І ти Миша, яка мала змогу допомогти. Це відомо , що грошей в тебе є, але ти нікому не допоміг, хто ти після цього?
Вибачте, але допомагати комусь чи ні - це особиста справа кожного. Ніхто Вам тут не винний. Часто навіть в одній сім'ї рідні не допомагають одне одному. Бог нам всім суддя. Раджу не сподіватися на когось, а більше - на самого себе, тоді менше буде розчарувань. П.С. По валюті завтра очікуємо зміцнення гривні
Звістно! Тому ніхто і не прохав нікого,це душевне побажання кожного. Але був здивований я не цим. А тим, що такого душевного внутрішнього відчуття ні у кого не було. Це дійсно дивно. Бо, як відомо, грощі це тільки інструмент, грощі ніколи не можуть бути метою, бо це, як мріяти про цемент, коли ти хочешь збудувати будинок. Тоді це зрозуміло. А навіщо тобі цемент, якщо будувати нічого не прагнешь? І чому не допомогти було сім'ї ДС, якшо була така змога? Про себе я мовчу, бо ми нікого ніколи ні про що не прохали. Це дійсно тільки особисте. Питання було в їншому і ви це зрозуміли.. Тому це все таке.
По валюті- навпаки, зміцнення долара на 15 копійок вже в середу.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 24 сер, 2020 19:59, всього редагувалось 2 разів.
Trast написав:Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту. Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.
Остался вопрос, кто Ваш батько? Еще раз простите, давно не был... в любом случае, алкоголь отца не вернет.
Це не алкоголь. Я з 2009 року взагалі не п'ю, бо набачився екземплярів, вони і на нашому форумі є, це виглас дущі, бо я знаю, скільки мій Батько зробив для цього форуму, скільки зусиль витратив, не розумію зараз одного-навіщо? Бо по його теорії , грощі це інструмент або еквівалент витраченої єнергії, то якось не зрозуміло одне, він останній рік енергетику свою витратив, багато хто,хто йому повірив-заробив, а вона ця енергетіка до нього не повернулася. От це мені не зрозуміло. Як це?
Trast написав:Бо я тоді буду сповільнений від зобов'язувань, які наклав на мене Батько-блюсти чистоту. Тому Іринко, завтра вівторок, зтирай, це ж простіше, ніж подумати.
Остался вопрос, кто Ваш батько? Еще раз простите, давно не был... в любом случае, алкоголь отца не вернет.
Це не алкоголь. Я з 2009 року взагалі не п'ю, бо набачився екземплярів, вони і на нашому форумі є, це виглас дущі, бо я знаю, скільки мій Батько зробив для цього форуму, скільки зусиль витратив, не розумію зараз одного-навіщо? Бо по його теорії , грощі це інструмент або еквівалент витраченої єнергії, то якось не зрозуміло одне, він останній рік енергетику свою витратив, багато хто,хто йому повірив-заробив, а вона ця енергетіка до нього не повернулася. От це мені не зрозуміло. Як це?