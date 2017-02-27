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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6267626862696270

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:08

ROLF
Сказал Рольф...Как отрубил!!! Вы фсе бренны! :D :oops: :wink: :!:
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

[quote="5042943:Trast"]Онаха, Дафна, Антидафна, Чай це все вже в минулому, вони існували, коли був живий ДС.
Лібо і Мізантроп, це представники фіскалів, наглядачі.
Питання?
Як тоді я опинився в вашому переліку?

Блин, задумался.... Не фискал точно! Либо просто люблю за Остроумие...
То мабуть Путин... Нужно себя пересмотреть! :mrgreen: :roll: :D :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:35

  Trast написав:А що там переглядати?
Вітаю, Лібо!


Зі Святом!
Слава Україні!
Смерть мocкалям!

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:36

  Libo написав:
  Trast написав:А що там переглядати?
Вітаю, Лібо!


Зі Святом!
Слава Україні!
Смерть мocкалям!


Only good russian is the dead one.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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