ROLF
Сказал Рольф...Как отрубил!!! Вы фсе бренны!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
[quote="5042943:Trast"]Онаха, Дафна, Антидафна, Чай це все вже в минулому, вони існували, коли був живий ДС.
Лібо і Мізантроп, це представники фіскалів, наглядачі.
Питання?
Як тоді я опинився в вашому переліку?
Блин, задумался.... Не фискал точно! Либо просто люблю за Остроумие...
То мабуть Путин... Нужно себя пересмотреть!
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:35
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:36
Only good russian is the dead one.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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