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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:08
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:22
[quote="5042943:Trast"]Онаха, Дафна, Антидафна, Чай це все вже в минулому, вони існували, коли був живий ДС.
Лібо і Мізантроп, це представники фіскалів, наглядачі.
Питання?
Як тоді я опинився в вашому переліку?
Блин, задумался.... Не фискал точно! Либо просто люблю за Остроумие...
То мабуть Путин... Нужно себя пересмотреть!
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:35
Trast написав:
А що там переглядати?
Вітаю, Лібо!
Зі Святом!
Слава Україні!
Смерть мocкалям!
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:36
Libo написав: Trast написав:
А що там переглядати?
Вітаю, Лібо!
Зі Святом!
Слава Україні!
Смерть мocкалям!
Only good russian is the dead one.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Пон 24 сер, 2020 22:04
Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав:
завтра пятница - опять всё станет на место.
так и будем до 22 августа ходить в пределах три дня вниз до 27.5, а потом три дня подьем до - 27.75.
после праздников уйдём резко в первые дни вверх и только регулятор сможет сбить накал, что бы резко в начале сентября не ушли за 28,5
Сьогодні 22 серпня... Шо там повинно сьогодні трапитися?! Чи ви вже забули про свій прогноз?!
так сегодня 22 августа. подождите немного. всё станет на свои места. выход из праздников будет с курсои во вторник 27,75. увидим регулятора на сл. недели, который будет выходить и тушить пожар, т.к 28 его не устроит в конце августа.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 23:11
Амвросий написав:
Заметил цены на продукты за последнюю неделю внезапно поднялись на 5-10%. Хотя до этого при скачках курса стояли как вкопанные. Интересно, с чем это связано? С повышением минималки?
За месяц во Франеке вместо запланированного обновления сетей в 2019 году закрылись несколько магазинов ПАККО, ВОПАК. МЕТРО частично в аренде.
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