Додано: Пон 24 сер, 2020 21:36

Libo написав: Trast написав: А що там переглядати?

Вітаю, Лібо! А що там переглядати?Вітаю, Лібо!



Зі Святом!

Слава Україні!

Смерть мocкалям!



Зі Святом!Слава Україні!Смерть мocкалям!

Only good russian is the dead one.