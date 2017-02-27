ROLF
Сказал Рольф...Как отрубил!!! Вы фсе бренны!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
[quote="5042943:Trast"]Онаха, Дафна, Антидафна, Чай це все вже в минулому, вони існували, коли був живий ДС.
Лібо і Мізантроп, це представники фіскалів, наглядачі.
Питання?
Як тоді я опинився в вашому переліку?
Блин, задумался.... Не фискал точно! Либо просто люблю за Остроумие...
То мабуть Путин... Нужно себя пересмотреть!
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:35
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:36
Only good russian is the dead one.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 24 сер, 2020 22:04
Востаннє редагувалось shatenerbi в Вів 25 сер, 2020 00:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 сер, 2020 23:11
За месяц во Франеке вместо запланированного обновления сетей в 2019 году закрылись несколько магазинов ПАККО, ВОПАК. МЕТРО в частичной аренде.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 02:48
за выходные уже подросли, возможно что к среде еще.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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