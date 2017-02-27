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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6266626762686269

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 258
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
17%
45
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:08

ROLF
Сказал Рольф...Как отрубил!!! Вы фсе бренны! :D :oops: :wink: :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:35

  Trast написав:А що там переглядати?
Вітаю, Лібо!


Зі Святом!
Слава Україні!
Смерть мocкалям!

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:36

  Libo написав:
  Trast написав:А що там переглядати?
Вітаю, Лібо!


Зі Святом!
Слава Україні!
Смерть мocкалям!


Only good russian is the dead one.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:04

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Востаннє редагувалось shatenerbi в Вів 25 сер, 2020 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 23:11

  Амвросий написав:Заметил цены на продукты за последнюю неделю внезапно поднялись на 5-10%. Хотя до этого при скачках курса стояли как вкопанные. Интересно, с чем это связано? С повышением минималки?

За месяц во Франеке вместо запланированного обновления сетей в 2019 году закрылись несколько магазинов ПАККО, ВОПАК. МЕТРО в частичной аренде.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 02:48

  Trast написав:
  Игорь Алексеевич написав:нбу завтра или в среду будет тушить пожар на межбанке и выкидывать доляры??

В середу, назавтра-нічого поки не станеться.
за выходные уже подросли, возможно что к среде еще.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:38

Утренние курсы, 9-27:

Харьков 27.52 - 27.58, разнообразие курсов наличного доллара:
27.50..27.52 - 27.58..27.62 (ПОВ, опт)

Сумы 27.45 - 27.60
Полтава 27.45 - 27.55..27.60

Вчера к вечеру: Харьков 27.55 - 27.61, Сумы 27.50 - 27.60, Полтава 27.45 - 27.55
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:45

Изменение курса наличного доллара за 4 недели
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Patrick
 
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