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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:08
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:35
Trast написав:
А що там переглядати?
Вітаю, Лібо!
Зі Святом!
Слава Україні!
Смерть мocкалям!
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Libo
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:36
Libo написав: Trast написав:
А що там переглядати?
Вітаю, Лібо!
Зі Святом!
Слава Україні!
Смерть мocкалям!
Only good russian is the dead one.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Пон 24 сер, 2020 22:04
Востаннє редагувалось shatenerbi
в Вів 25 сер, 2020 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 23:11
Амвросий написав:
Заметил цены на продукты за последнюю неделю внезапно поднялись на 5-10%. Хотя до этого при скачках курса стояли как вкопанные. Интересно, с чем это связано? С повышением минималки?
За месяц во Франеке вместо запланированного обновления сетей в 2019 году закрылись несколько магазинов ПАККО, ВОПАК. МЕТРО в частичной аренде.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 02:48
Trast написав: Игорь Алексеевич написав:
нбу завтра или в среду будет тушить пожар
на межбанке и выкидывать
доляры??
В середу, назавтра-нічого поки не станеться.
за выходные уже подросли, возможно что к среде еще.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:38
Утренние курсы, 9-27:
Харьков 27.52 - 27.58, разнообразие курсов наличного доллара:
27.50..27.52 - 27.58..27.62 (ПОВ, опт)
Сумы 27.45 - 27.60
Полтава 27.45 - 27.55..27.60
Вчера к вечеру: Харьков 27.55 - 27.61, Сумы 27.50 - 27.60, Полтава 27.45 - 27.55
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:45
Изменение курса наличного доллара за 4 недели
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