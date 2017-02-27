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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6266626762686269

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 259
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 02:48

  Trast написав:
  Игорь Алексеевич написав:нбу завтра или в среду будет тушить пожар на межбанке и выкидывать доляры??

В середу, назавтра-нічого поки не станеться.
за выходные уже подросли, возможно что к среде еще.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:38

Утренние курсы, 9-27:

Харьков 27.52 - 27.58, разнообразие курсов наличного доллара:
27.50..27.52 - 27.58..27.62 (ПОВ, опт)

Сумы 27.45 - 27.60
Полтава 27.45 - 27.55..27.60

Вчера к вечеру: Харьков 27.55 - 27.61, Сумы 27.50 - 27.60, Полтава 27.45 - 27.55
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:45

Изменение курса наличного доллара за 4 недели
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Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:16

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.08.2020........................27,4471
Доллар прибавил 5 копеек.
Открылись на копейку ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли в рост. За 30 минут, практически без оборотов, выросли на 6 копеек. Только после этого сузили спред до рабочих 2 копеек и немного поторговали в балансе. С 11 снова расширили спред до 3 копеек и пошли вниз. За 45 минут опустились на 7 копеек и снова уравновесились. Спред остается широким. Похоже, рынок после праздников очень долго раскачивается.
Справочный курс встретили котировками 27.4100 - 27.4400, что на копейку ниже открытия.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Основным фактором стал весьма солидный прирост объема тендерных сертификатов. Чуть меньше половины этого прироста компенсировало уменьшение объема суточных сертификатов. По рефинансу цифры мизерные, выдан тот же объем, который был возвращен за пятницу и четверг. Казначейство добавило ликвидности, а наличка отобрала.

Объем валютного рынка в четверг символически сократился с 539.1 до 536.5 млн. Чистый спрос составил 516.5 млн. По сравнению со средой значительно выросла доля банковских операций. Объемы клиентских операций изрядно сократились, предложение по-прежнему превышало спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:17

Економіка Німеччини у другому кварталі 2020 року впала на 9,7% - цей показник є найгіршим від початку щоквартального підрахунку змін ВВП Німеччині у 1970 році.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, такі дані у вівторок надало статистичне відомство ФРН Destatis.

Водночас ці дані вважаються оптимістичними, адже за попередніми оцінками економічне падіння в другому кварталі 2020 року очікувалося на рівні 10,1%.

Але падіння у 9,7% все одно є набагато гіршим показником, ніж на піку фінансової кризи у 2009 році, коли у першому кварталі того року німецька економіка скоротилася на 4,7%.

Також, як повідомляє статистичне відомство, збільшення державних витрат, спрямованих на боротьбу з наслідками економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, призвело в Німеччині до бюджетного дефіциту в розмірі 3,2%, тоді як за аналогічний період минулого року був зафіксований профіцит бюджету в розмірі 2,7%.

У Destatis таке рекордне падіння пояснюють різким зниженням експорту та імпорту товарів і послуг, споживчих витрат громадян, а також інвестицій підприємств в обладнання через пандемію коронавірусу.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:34

27.42-27.48/27.55-27.58
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:38

Объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов с прошлой пятницы сократился на 347 млн грн (87,148.69 (пт) - 86,801.16 (вт) млн) -- см. https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx

Ничего драматического - но и ничего нового: исход продолжается, форма - плавная.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:44

Пока что топлива для роста курса вверх нет совсем.

А НБУ решил обозначить новый уровень дна - 27.40
Все что ниже готов откупать.

Визуализация за прошлую неделю.
За пятницу нет финальных цифр пока что.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день .
Наиболее популярный курс 27.50-27.58.
На окнах 27,48-27,60
Всем Здоровья .
холява
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