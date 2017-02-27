Додано: Вів 25 сер, 2020 12:16

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

25.08.2020........................27,4471

Доллар прибавил 5 копеек.

Открылись на копейку ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли в рост. За 30 минут, практически без оборотов, выросли на 6 копеек. Только после этого сузили спред до рабочих 2 копеек и немного поторговали в балансе. С 11 снова расширили спред до 3 копеек и пошли вниз. За 45 минут опустились на 7 копеек и снова уравновесились. Спред остается широким. Похоже, рынок после праздников очень долго раскачивается.

Справочный курс встретили котировками 27.4100 - 27.4400, что на копейку ниже открытия.



НБУ в пятницу на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах уменьшились. Основным фактором стал весьма солидный прирост объема тендерных сертификатов. Чуть меньше половины этого прироста компенсировало уменьшение объема суточных сертификатов. По рефинансу цифры мизерные, выдан тот же объем, который был возвращен за пятницу и четверг. Казначейство добавило ликвидности, а наличка отобрала.



Объем валютного рынка в четверг символически сократился с 539.1 до 536.5 млн. Чистый спрос составил 516.5 млн. По сравнению со средой значительно выросла доля банковских операций. Объемы клиентских операций изрядно сократились, предложение по-прежнему превышало спрос.