холява написав:Добрый день . Наиболее популярный курс 27.50-27.58. На окнах 27,48-27,60 Всем Здоровья .
Доброго здоров'я! Львів Трохи відскочили вниз 40/45 Хоч вже є і 38/43
Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Бюджетная тарифная сетка давно отвязана от минималки многоходовочкой от Порошенка-Гройсмана. Из бюджетников добавку от минималки получат разве что уборщицы, сторожа в школах да санитарки в больницах. По остальным нужно отдельное решение.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
jump написав:Економіка Німеччини у другому кварталі 2020 року впала на 9,7% - цей показник є найгіршим від початку щоквартального підрахунку змін ВВП Німеччині у 1970 році. Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, такі дані у вівторок надало статистичне відомство ФРН Destatis. Водночас ці дані вважаються оптимістичними, адже за попередніми оцінками економічне падіння в другому кварталі 2020 року очікувалося на рівні 10,1%.
На этой новости евро даже немного подросло (+0.5%). На момент 1.1810
Мировые агенства отмечают, что торговые представители США и КНР успешно поговорили по телефону и Трамп на съезде партии воздержался от нападок в сторону Китая . Что улучшило настрой рынка. Большой рост пары eur/usd не прогнозируют.
Тем не менее сегодня Рейтерс опубликовал такой график: