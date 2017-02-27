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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6267626862696270

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 259
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:40

  zРадио написав:ВР проголосовала законопроект о поднятии "минималки" до 5 тыс. Вместе с этим увеличится и бюджетная тарифная сетка.

Двух зайцев одним выстрелом - и бизнес на ЕСВ/НДФЛ подоить, и политические очки перед выборами заработать. Браво-браво :evil:

https://www.unn.com.ua/ru/news/1887766- ... n_get_more

Думаю, що щось на кшталт антілукашенковських виступів їм не грозять.
Навіть якщо курс буде ПА30 і прийдеться чекати самольотів с налічкою.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:57

  холява написав:Добрый день .
Наиболее популярный курс 27.50-27.58.
На окнах 27,48-27,60
Всем Здоровья .

Доброго здоров'я!
Львів
Трохи відскочили вниз 40/45
Хоч вже є і 38/43

Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:59

  zРадио написав:ВР проголосовала законопроект о поднятии "минималки" до 5 тыс. Вместе с этим увеличится и бюджетная тарифная сетка.

Двух зайцев одним выстрелом - и бизнес на ЕСВ/НДФЛ подоить, и политические очки перед выборами заработать. Браво-браво :evil:

https://www.unn.com.ua/ru/news/1887766- ... n_get_more


Ми бюджетники такий крок підтримуємо!!!
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:10

  vovakwasov написав:
  zРадио написав:ВР проголосовала законопроект о поднятии "минималки" до 5 тыс. Вместе с этим увеличится и бюджетная тарифная сетка.

Двух зайцев одним выстрелом - и бизнес на ЕСВ/НДФЛ подоить, и политические очки перед выборами заработать. Браво-браво :evil:

https://www.unn.com.ua/ru/news/1887766- ... n_get_more


Ми бюджетники такий крок підтримуємо!!!

Бюджетная тарифная сетка давно отвязана от минималки многоходовочкой от Порошенка-Гройсмана. Из бюджетников добавку от минималки получат разве что уборщицы, сторожа в школах да санитарки в больницах. По остальным нужно отдельное решение.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:21

  vovakwasov написав:
  zРадио написав:ВР проголосовала законопроект о поднятии "минималки" до 5 тыс. Вместе с этим увеличится и бюджетная тарифная сетка.

Двух зайцев одним выстрелом - и бизнес на ЕСВ/НДФЛ подоить, и политические очки перед выборами заработать. Браво-браво :evil:

https://www.unn.com.ua/ru/news/1887766- ... n_get_more


Ми бюджетники такий крок підтримуємо!!!


Я теж підтримую черговий крок найвеличнішого лідера світу. Давно пора задавити цих дрібних підприємців (особливо "айтішників") податками на ЄСВ. Хай живуть лише Коломойський та Ахметов.
bolex
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:24

  bolex написав:
  vovakwasov написав:
Ми бюджетники такий крок підтримуємо!!!


Я теж підтримую черговий крок найвеличнішого лідера світу. Давно пора задавити цих дрібних підприємців (особливо "айтішників") податками на ЄСВ. Хай живуть лише Коломойський та Ахметов.


Близько 300 грн. задушать цих суб'єктів економічної діяльності? :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:25

  bolex написав:задавити цих дрібних підприємців (особливо "айтішників") податками на ЄСВ.

теперь ФОПу прийдется оплатить на 61 грн. больше
там дьявол в деталях,
и честно говоря этот популизм достал уже в край
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:33

Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо кредитної угоди на 1,2 мільярда євро, яку Україна підписала 23 липня 2020 року.

За відповідне рішення проголосували 248 нардепів.

Угода набирає чинності з дати отримання Європейським Союзом офіційного повідомлення від України про те, що всі конституційні та юридичні вимоги для набрання чинності цією Кредитною угодою виконано.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:42

Україна - понад усе!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:42

  jump написав:Економіка Німеччини у другому кварталі 2020 року впала на 9,7% - цей показник є найгіршим від початку щоквартального підрахунку змін ВВП Німеччині у 1970 році.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, такі дані у вівторок надало статистичне відомство ФРН Destatis.
Водночас ці дані вважаються оптимістичними, адже за попередніми оцінками економічне падіння в другому кварталі 2020 року очікувалося на рівні 10,1%.

На этой новости евро даже немного подросло (+0.5%). На момент 1.1810

Мировые агенства отмечают, что торговые представители США и КНР успешно поговорили по телефону и Трамп на съезде партии воздержался от нападок в сторону Китая :) . Что улучшило настрой рынка. Большой рост пары eur/usd не прогнозируют.

Тем не менее сегодня Рейтерс опубликовал такой график:

Доллар теряет 10% с конца марта
Зображення
Большая картинка: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/yxmvjnlwdvr/dollar%20aug%2025.png
Patrick
 
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