4e4ensxe написав:теперь ФОПу прийдется оплатить на 61 грн. больше
Лиха беда начало (с) 6500 от 4723 грн отличается уже не на пшик, а на 37,6%. А именно такова декларация Кабмина по "минималке" на следующий год.
В условиях роста экономики повышение доходов населения - это благо, но когда она валится, все наоборот. Предприниматели либо уволят часть персонала, либо сократят выработку его времени. Некоторые самозанятые - в принципе захолдят деятельность...
Я не вижу ни одной предпосылки для роста расходов бизнеса в ближайшем будущем - спрос упал и далеко не везде восстановился, инфляция близка к нулю (что и неудивительно на фоне падения спроса). Так откуда даже чисто математически возьмется ресурс? Из кредитов? Тоже нет - портфель банков продолжает сокращаться...
4e4ensxe написав:теперь ФОПу прийдется оплатить на 61 грн. больше
Лиха беда начало (с) 6500 от 4723 грн отличается уже не на пшик, а на 37,6%. А именно такова декларация Кабмина по "минималке" на следующий год.
В условиях роста экономики повышение доходов населения - это благо, но когда она валится, все наоборот. Предприниматели либо уволят часть персонала, либо сократят выработку его времени. Некоторые самозанятые - в принципе захолдят деятельность...
Я не вижу ни одной предпосылки для роста расходов бизнеса в ближайшем будущем - спрос упал и далеко не везде восстановился, инфляция близка к нулю (что и неудивительно на фоне падения спроса). Так откуда даже чисто математически возьмется ресурс? Из кредитов? Тоже нет - портфель банков продолжает сокращаться...
Якщо вас нема в інтернеті, вас нема в бізнесі. Треба міняти сферу діяльності і виходити в сіру зону.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................25.08.2020............26.08.2020 дата розрахунку...............21.08.2020.............25.08.2020 Євро..................................32,2416..................32,4087 Долар США.......................27,3942..................27,4383 После полудня гривна отыграла почти копейку. Открылись на копейку ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли в рост. За 30 минут, практически без оборотов, выросли на 6 копеек. Только после этого сузили спред до рабочих 2 копеек и немного поторговали в балансе. С 11 снова расширили спред до 3 копеек и пошли вниз. За 45 минут опустились на 7 копеек и снова уравновесились. Спред остается широким. Похоже, рынок после праздников очень долго раскачивается. Справочный курс встретили котировками 27.4100 - 27.4400, что на копейку ниже открытия. После 12 выросли на 3 копейки, опять сузив спред до рабочего и "ушли на обед". После обеда вернулись на 3 копейки вниз, расширили спред до 3 копеек и снова остановились. Официальный курс встретили котировками 27.4100 - 27.4400. За день снизились на 1 копейку относительно открытия и на 2 копейки относительно закрытия пятницы. Евро укрепился относительно гривны и доллара. Сессия с многократными изменениями направления движения и постоянно гуляющим спредом произвела впечатление сумбурной. Обороты вряд ли окажутся большими. Почему-то возникают мысли о похмелье Сумбура добавил НБУ, которого участники рынка заметили торгующим лицом с бидами ниже рынка.
Этот день в истории: 2019 - 25.0629 (+2) +237 2018 - 27.8532 (-1) -42
Сибарит написав: Сумбура добавил НБУ, которого участники рынка заметили торгующим лицом с бидами ниже рынка.
Никакого сумбура, все логично - НБУ стоял с бидом 27.40 почти до конца, дав понять рынку нижную планку на эту неделю. С учетом того, что банки разместились на неделю в депо сертификатах на 88 млрд. грн, что было на 17.6 млрд. больше погашения, на этой неделе скачков по курсу быть не должно. Плавное колебание в пределах 27.40 - 27.60.