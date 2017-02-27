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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6269627062716272>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 259
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:46

  4e4ensxe написав:теперь ФОПу прийдется оплатить на 61 грн. больше


Лиха беда начало (с) 6500 от 4723 грн отличается уже не на пшик, а на 37,6%. А именно такова декларация Кабмина по "минималке" на следующий год.

В условиях роста экономики повышение доходов населения - это благо, но когда она валится, все наоборот. Предприниматели либо уволят часть персонала, либо сократят выработку его времени. Некоторые самозанятые - в принципе захолдят деятельность...

Я не вижу ни одной предпосылки для роста расходов бизнеса в ближайшем будущем - спрос упал и далеко не везде восстановился, инфляция близка к нулю (что и неудивительно на фоне падения спроса). Так откуда даже чисто математически возьмется ресурс? Из кредитов? Тоже нет - портфель банков продолжает сокращаться...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:56

  zРадио написав:
  4e4ensxe написав:теперь ФОПу прийдется оплатить на 61 грн. больше


Лиха беда начало (с) 6500 от 4723 грн отличается уже не на пшик, а на 37,6%. А именно такова декларация Кабмина по "минималке" на следующий год.

В условиях роста экономики повышение доходов населения - это благо, но когда она валится, все наоборот. Предприниматели либо уволят часть персонала, либо сократят выработку его времени. Некоторые самозанятые - в принципе захолдят деятельность...

Я не вижу ни одной предпосылки для роста расходов бизнеса в ближайшем будущем - спрос упал и далеко не везде восстановился, инфляция близка к нулю (что и неудивительно на фоне падения спроса). Так откуда даже чисто математически возьмется ресурс? Из кредитов? Тоже нет - портфель банков продолжает сокращаться...

Якщо вас нема в інтернеті, вас нема в бізнесі. Треба міняти сферу діяльності і виходити в сіру зону.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

если не бакс, то какая альтернатива?
евро? по кросскурсу 1,19 ?
а будет ли оно по кросскурсу 1,45 хотя бы?
а потом опять к паритету?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:01

15-50:
Харьков 27.50 - 27.53 (утром 27.52 - 27.58)

Курс наличного доллара в Харькове к вечеру немного снизился.
Диапазон котировок: 27.47..27.50 - 27.53..27.55 (ПОВ, опт), спред по сравнению с утром сузился до 4-7 копеек.

Сумы 27.40..27.45 - 27.55 (27.45 - 27.60)
Полтава 27.45 - 27.54 (27.45 - 27.55)
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 25 сер, 2020 16:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:07

  change_pm написав:Якщо вас нема в інтернеті, вас нема в бізнесі. Треба міняти сферу діяльності і виходити в сіру зону.


И что, в "серой зоне" спрос выше? :mrgreen: Да и интернет - это не про тенезацию. Тени как раз больше в cash, чем cashless
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:07

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................25.08.2020............26.08.2020
дата розрахунку...............21.08.2020.............25.08.2020
Євро..................................32,2416..................32,4087
Долар США.......................27,3942..................27,4383
После полудня гривна отыграла почти копейку.
Открылись на копейку ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли в рост. За 30 минут, практически без оборотов, выросли на 6 копеек. Только после этого сузили спред до рабочих 2 копеек и немного поторговали в балансе. С 11 снова расширили спред до 3 копеек и пошли вниз. За 45 минут опустились на 7 копеек и снова уравновесились. Спред остается широким. Похоже, рынок после праздников очень долго раскачивается.
Справочный курс встретили котировками 27.4100 - 27.4400, что на копейку ниже открытия.
После 12 выросли на 3 копейки, опять сузив спред до рабочего и "ушли на обед". После обеда вернулись на 3 копейки вниз, расширили спред до 3 копеек и снова остановились.
Официальный курс встретили котировками 27.4100 - 27.4400. За день снизились на 1 копейку относительно открытия и на 2 копейки относительно закрытия пятницы. Евро укрепился относительно гривны и доллара.
Сессия с многократными изменениями направления движения и постоянно гуляющим спредом произвела впечатление сумбурной. Обороты вряд ли окажутся большими. Почему-то возникают мысли о похмелье :) Сумбура добавил НБУ, которого участники рынка заметили торгующим лицом с бидами ниже рынка.

Этот день в истории:
2019 - 25.0629 (+2) +237
2018 - 27.8532 (-1) -42

2017 - 25.5456 (+9)
2016 - 25.3292 (+2)

Для тех, кто работает с валютами, отличными от доллара:
НБУ уточнил значения официальных курсов на сегодня
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:16

  Yuri_61 написав:а будет ли оно по кросскурсу 1,45 хотя бы?

Вопрос риторический, такой курс был в августе 2011 года. История любит повторяться, но возможно прийдется ждать долго :wink:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:19

  Сибарит написав: Сумбура добавил НБУ, которого участники рынка заметили торгующим лицом с бидами ниже рынка.


Никакого сумбура, все логично - НБУ стоял с бидом 27.40 почти до конца, дав понять рынку нижную планку на эту неделю. С учетом того, что банки разместились на неделю в депо сертификатах на 88 млрд. грн, что было на 17.6 млрд. больше погашения, на этой неделе скачков по курсу быть не должно. Плавное колебание в пределах 27.40 - 27.60.
VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:21

Злые языки поговаривают, что завтра Борисенко - все, и из команды Гонтаревой в правлении НБУ останутся только Рожкова и Сологуб
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:26

  zРадио написав:
  change_pm написав:Якщо вас нема в інтернеті, вас нема в бізнесі. Треба міняти сферу діяльності і виходити в сіру зону.


И что, в "серой зоне" спрос выше? :mrgreen: Да и интернет - это не про тенезацию. Тени как раз больше в cash, чем cashless

Держава не дістає своїми рехформами :) ...
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 25 сер, 2020 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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