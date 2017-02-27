Додано: Вів 25 сер, 2020 16:07

Для тех, кто работает с валютами, отличными от доллара:

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................25.08.2020............26.08.2020дата розрахунку...............21.08.2020.............25.08.2020Євро..................................32,2416..................32,4087Долар США.......................27,3942..................После полудня гривна отыграла почти копейку.Открылись на копейку ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли в рост. За 30 минут, практически без оборотов, выросли на 6 копеек. Только после этого сузили спред до рабочих 2 копеек и немного поторговали в балансе. С 11 снова расширили спред до 3 копеек и пошли вниз. За 45 минут опустились на 7 копеек и снова уравновесились. Спред остается широким. Похоже, рынок после праздников очень долго раскачивается.Справочный курс встретили котировками 27.4100 - 27.4400, что на копейку ниже открытия.После 12 выросли на 3 копейки, опять сузив спред до рабочего и "ушли на обед". После обеда вернулись на 3 копейки вниз, расширили спред до 3 копеек и снова остановились.Официальный курс встретили котировками 27.4100 - 27.4400. За день снизились на 1 копейку относительно открытия и на 2 копейки относительно закрытия пятницы. Евро укрепился относительно гривны и доллара.Сессия с многократными изменениями направления движения и постоянно гуляющим спредом произвела впечатление сумбурной. Обороты вряд ли окажутся большими. Почему-то возникают мысли о похмельеСумбура добавил НБУ, которого участники рынка заметили торгующим лицом с бидами ниже рынка.Этот день в истории:2019 - 25.0629 (+2) +2372018 - 27.8532 (-1) -422017 - 25.5456 (+9)2016 - 25.3292 (+2)