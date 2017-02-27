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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6269627062716272

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 259
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:34

  zРадио написав:Я не вижу ни одной предпосылки для роста расходов бизнеса в ближайшем будущем - спрос упал и далеко не везде восстановился, инфляция близка к нулю (что и неудивительно на фоне падения спроса). Так откуда даже чисто математически возьмется ресурс? Из кредитов? Тоже нет - портфель банков продолжает сокращаться...


Странно, что вместо того чтобы готовиться к кризису - сокращать бюджетные расходы, снижать налоги, наоборот... Увеличивают бюджетные расходы, зарплаты чиновникам. А директорам госпредприятий вообще космические зарплаты поставили. Укрпочта последний год практически перестала нормально почту доставлять, а зарплаты топ менеджменту растут - уже больше 2 млн в месяц.

Такое впечатление, что система пошла вразнос.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:36

  Долярчик написав:
  холява написав:Добрый день .
Наиболее популярный курс 27.50-27.58.
На окнах 27,48-27,60
Всем Здоровья .

Доброго здоров'я!
Львів
Трохи відскочили вниз 40/45
Хоч вже є і 38/43

Гарного дня!

Ну і ще трохи сповзли 35/42
(можливо, завтра отоварю ту частину з депо, а то в неділю я купував лише на залишкову гривню пару сотень долярчиків)
ДумаЮ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:38

  Амвросий написав:.. зарплаты топ менеджменту растут - уже больше 2 млн в месяц.
Такое впечатление, что система пошла вразнос.

Соросята?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:42

  zРадио написав:
  4e4ensxe написав:теперь ФОПу прийдется оплатить на 61 грн. больше


Лиха беда начало (с) 6500 от 4723 грн отличается уже не на пшик, а на 37,6%. А именно такова декларация Кабмина по "минималке" на следующий год.

В условиях роста экономики повышение доходов населения - это благо, но когда она валится, все наоборот. Предприниматели либо уволят часть персонала, либо сократят выработку его времени. Некоторые самозанятые - в принципе захолдят деятельность...

Я не вижу ни одной предпосылки для роста расходов бизнеса в ближайшем будущем - спрос упал и далеко не везде восстановился, инфляция близка к нулю (что и неудивительно на фоне падения спроса). Так откуда даже чисто математически возьмется ресурс? Из кредитов? Тоже нет - портфель банков продолжает сокращаться...


к тому времени (в следующем году) инфляция превратит эти 6500 в 4700 )))
по поводу спроса я уже не раз писал - в моллах и всяких Эпицентрах людей толпы, на кассах очереди. В ресторанах посадка 80%.
да, это все в Киеве, в регионах все гораздо печальнее
да, бизнес пострадал - но от достаточно быстро выходит из рецессии - те кто адаптировались к новым реалиям.

Повышение минималки самый обычный популизм - ну и желание разогнать инфляцию.
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:49

  sequence написав:
  Амвросий написав:.. зарплаты топ менеджменту растут - уже больше 2 млн в месяц.
Такое впечатление, что система пошла вразнос.

Соросята?


Не знаю, вот например: https://www.unian.ua/economics/finance/ ... video.html

Объясняет такие огромные зарплаты по сравнению с более низкими зарплатами топ менеджмента почтовых служб в США (Amazon и т.п.) тем, что якобы в США почтовые службы убыточные, у нас Укрпочта прибыльная... :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:00

  4e4ensxe написав:
  bolex написав:задавити цих дрібних підприємців (особливо "айтішників") податками на ЄСВ.

теперь ФОПу прийдется оплатить на 61 грн. больше
там дьявол в деталях,
и честно говоря этот популизм достал уже в край

Побачим, коли через рік буде мінімалка 6500
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:05

  4e4ensxe написав:к тому времени (в следующем году) инфляция превратит эти 6500 в 4700 )))
по поводу спроса я уже не раз писал - в моллах и всяких Эпицентрах людей толпы, на кассах очереди. В ресторанах посадка 80%.
да, это все в Киеве, в регионах все гораздо печальнее
да, бизнес пострадал - но от достаточно быстро выходит из рецессии - те кто адаптировались к новым реалиям.

Повышение минималки самый обычный популизм - ну и желание разогнать инфляцию.


Инфляцию это не разгонит. 70% денежной базы связано в государственных финансах. Если ситуацию не изменить, мы сперва окажемся в дефляционной ловушке, а затем - станем перед неизбежной необходимостью резкой девальвации для поддержания ликвидности банков и финансирования бюджетного дефицита.

Что касается спроса - хорека и близко не восстановилась даже на 50%, а в Эпицентрах очереди только потому, что за время карантина была уничтожена несетевая торговля. Бизнес не выходит, а только заходит в рецессию - смотрите на деловые ожидания, программы оптимизации опексов и сокращения инвестиционных программ.

PS: да, и по всем ключевым показателям - регионы пострадали намного меньше Киева. Связано это с менее высокой долей сектора услуг в ВРП
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:16

zРадио
с первым согласен
со вторым нет - потому что регулярно посещаю всякие моллы и людей не меньше даже на футкортах. у людей есть деньги и они стремятся их потратить - надо детей в школу собирать, обновки покупать. зайдите в суботу в розетку на петровку - там аншлаг.
на Валах в суботу вечером не было свободных столиков. люди хотят развлечений.

про регионы - могу сказать за Житомир и Черкасы - вот там как раз болото малый бизнес загибается.
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:17

  4e4ensxe написав:zРадио
с первым согласен
со вторым нет - потому что регулярно посещаю всякие моллы и людей не меньше даже на футкортах. у людей есть деньги и они стремятся их потратить - надо детей в школу собирать, обновки покупать. зайдите в суботу в розетку на петровку - там аншлаг.
на Валах в суботу вечером не было свободных столиков. люди хотят развлечений.

про регионы - могу сказать за Житомир и Черкасы - вот там как раз болото малый бизнес загибается.

по бізнесу є така інфа, що цього року вирішили працювати "на склад", і, якщо наступного року попит не відновиться, то виробництво буде зупинено.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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