zРадио написав:Я не вижу ни одной предпосылки для роста расходов бизнеса в ближайшем будущем - спрос упал и далеко не везде восстановился, инфляция близка к нулю (что и неудивительно на фоне падения спроса). Так откуда даже чисто математически возьмется ресурс? Из кредитов? Тоже нет - портфель банков продолжает сокращаться...
Странно, что вместо того чтобы готовиться к кризису - сокращать бюджетные расходы, снижать налоги, наоборот... Увеличивают бюджетные расходы, зарплаты чиновникам. А директорам госпредприятий вообще космические зарплаты поставили. Укрпочта последний год практически перестала нормально почту доставлять, а зарплаты топ менеджменту растут - уже больше 2 млн в месяц.
холява написав:Добрый день . Наиболее популярный курс 27.50-27.58. На окнах 27,48-27,60 Всем Здоровья .
Доброго здоров'я! Львів Трохи відскочили вниз 40/45 Хоч вже є і 38/43
Гарного дня!
Ну і ще трохи сповзли 35/42 (можливо, завтра отоварю ту частину з депо, а то в неділю я купував лише на залишкову гривню пару сотень долярчиків) ДумаЮ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
4e4ensxe написав:теперь ФОПу прийдется оплатить на 61 грн. больше
Лиха беда начало (с) 6500 от 4723 грн отличается уже не на пшик, а на 37,6%. А именно такова декларация Кабмина по "минималке" на следующий год.
В условиях роста экономики повышение доходов населения - это благо, но когда она валится, все наоборот. Предприниматели либо уволят часть персонала, либо сократят выработку его времени. Некоторые самозанятые - в принципе захолдят деятельность...
Я не вижу ни одной предпосылки для роста расходов бизнеса в ближайшем будущем - спрос упал и далеко не везде восстановился, инфляция близка к нулю (что и неудивительно на фоне падения спроса). Так откуда даже чисто математически возьмется ресурс? Из кредитов? Тоже нет - портфель банков продолжает сокращаться...
к тому времени (в следующем году) инфляция превратит эти 6500 в 4700 ))) по поводу спроса я уже не раз писал - в моллах и всяких Эпицентрах людей толпы, на кассах очереди. В ресторанах посадка 80%. да, это все в Киеве, в регионах все гораздо печальнее да, бизнес пострадал - но от достаточно быстро выходит из рецессии - те кто адаптировались к новым реалиям.
Повышение минималки самый обычный популизм - ну и желание разогнать инфляцию.
Объясняет такие огромные зарплаты по сравнению с более низкими зарплатами топ менеджмента почтовых служб в США (Amazon и т.п.) тем, что якобы в США почтовые службы убыточные, у нас Укрпочта прибыльная...
4e4ensxe написав:к тому времени (в следующем году) инфляция превратит эти 6500 в 4700 ))) по поводу спроса я уже не раз писал - в моллах и всяких Эпицентрах людей толпы, на кассах очереди. В ресторанах посадка 80%. да, это все в Киеве, в регионах все гораздо печальнее да, бизнес пострадал - но от достаточно быстро выходит из рецессии - те кто адаптировались к новым реалиям.
Повышение минималки самый обычный популизм - ну и желание разогнать инфляцию.
Инфляцию это не разгонит. 70% денежной базы связано в государственных финансах. Если ситуацию не изменить, мы сперва окажемся в дефляционной ловушке, а затем - станем перед неизбежной необходимостью резкой девальвации для поддержания ликвидности банков и финансирования бюджетного дефицита.
Что касается спроса - хорека и близко не восстановилась даже на 50%, а в Эпицентрах очереди только потому, что за время карантина была уничтожена несетевая торговля. Бизнес не выходит, а только заходит в рецессию - смотрите на деловые ожидания, программы оптимизации опексов и сокращения инвестиционных программ.
PS: да, и по всем ключевым показателям - регионы пострадали намного меньше Киева. Связано это с менее высокой долей сектора услуг в ВРП
zРадио с первым согласен со вторым нет - потому что регулярно посещаю всякие моллы и людей не меньше даже на футкортах. у людей есть деньги и они стремятся их потратить - надо детей в школу собирать, обновки покупать. зайдите в суботу в розетку на петровку - там аншлаг. на Валах в суботу вечером не было свободных столиков. люди хотят развлечений.
про регионы - могу сказать за Житомир и Черкасы - вот там как раз болото малый бизнес загибается.
4e4ensxe написав:zРадио с первым согласен со вторым нет - потому что регулярно посещаю всякие моллы и людей не меньше даже на футкортах. у людей есть деньги и они стремятся их потратить - надо детей в школу собирать, обновки покупать. зайдите в суботу в розетку на петровку - там аншлаг. на Валах в суботу вечером не было свободных столиков. люди хотят развлечений.
про регионы - могу сказать за Житомир и Черкасы - вот там как раз болото малый бизнес загибается.
по бізнесу є така інфа, що цього року вирішили працювати "на склад", і, якщо наступного року попит не відновиться, то виробництво буде зупинено.