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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6271627262736274>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 259
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:37

  4e4ensxe написав:zРадио
с первым согласен
со вторым нет - потому что регулярно посещаю всякие моллы и людей не меньше даже на футкортах. у людей есть деньги и они стремятся их потратить - надо детей в школу собирать, обновки покупать. зайдите в суботу в розетку на петровку - там аншлаг.
на Валах в суботу вечером не было свободных столиков. люди хотят развлечений.

про регионы - могу сказать за Житомир и Черкасы - вот там как раз болото малый бизнес загибается.


Не очень люблю личные наблюдения, потому что они могут не отражать реальной картины. По динамике занятости, зарплат и розничной торговли, публикуемых Госстатом, большинство регионов чувствуют себя лучше Киева (при этом хуже докарантинных времен).
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:44

Промышленное производство продолжило падать в июле - минус 4,4% y-o-y. Единственная отдушина - уменьшение темпов падения :D двузначные цифры позади...

Ожидаемо, наименьший ущерб понес сырьевой сектор (-0,7%), средний ущерб - перерабатывающая промышленность (-6,6%), а наибольший - машиностроение (-21,3%). Процесс "примитивизации" экономики продолжается...

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/105.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:45

  zРадио написав:..
Не очень люблю личные наблюдения, потому что они могут не отражать реальной картины. По динамике занятости, зарплат и розничной торговли, публикуемых Госстатом, большинство регионов чувствуют себя лучше Киева (при этом хуже докарантинных времен).

угу. Тоже не люблю такой необоснованной фигни. Но когда вижу, что на 24е августа у нас физический товарооборот равен полному августу 2019, штат +10% (поверьте на слово, это не 10 человек было год назад), заводы-поставщики сырья принимают заказы уже на ноябрь, начинаю задумываться. Притом, ситуация синхронная по региональным филиалам. Источник в Эпицентре подтверждает схожую картину.
хрен его знает. Наверное, праздник жизни когда-то закончится, но инерция все равно какая-то будет. До НГ2021 без форс-мажоров должны пропетлять
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:46

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Не очень люблю личные наблюдения, потому что они могут не отражать реальной картины. По динамике занятости, зарплат и розничной торговли, публикуемых Госстатом, большинство регионов чувствуют себя лучше Киева (при этом хуже докарантинных времен).

угу. Тоже не люблю такой необоснованной фигни. Но когда вижу, что на 24е августа у нас физический товарооборот равен полному августу 2019, штат +10% (поверьте на слово, это не 10 человек было год назад), заводы-поставщики сырья принимают заказы уже на ноябрь, начинаю задумываться. Притом, ситуация синхронная по региональным филиалам. Источник в Эпицентре подтверждает схожую картину.
хрен его знает. Наверное, праздник жизни когда-то закончится, но инерция все равно какая-то будет. До НГ2021 без форс-мажоров должны пропетлять


У вас же перед глазами не общеотраслевая статистика, а внутрикорпоративная. Может вы очень хорошо работаете и откусили чей-то кусок пирога? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:48

  zРадио написав:..
У вас же перед глазами не общеотраслевая статистика, а внутрикорпоративная. Может вы очень хорошо работаете и откусили чей-то кусок пирога? :lol:

не без этого.
но даже по данным ГКС, июль к июню подрос немного, а в моей отрасли больше всего
ЗЫ данные общеотраслевой показывают схожую картину - повторяю, заказы на середину осени принимают
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:52

  sequence написав: хрен его знает. Наверное, праздник жизни когда-то закончится, но инерция все равно какая-то будет. До НГ2021 без форс-мажоров должны пропетлять


в США производства электроники сворачиваются. Хайтек сворачивается. Люди теряют работу. Вакансии в хайтеке по сути временные, неизвестно что будет завтра. Инвестиции в хайтек сворачиваются. Даже в Китае тоже задница. По всему миру кризис наступает. А у нас ктото палит ресурсы увеличивая нагрузку на помирающий бизнес и надеются что без форс-мажоров пропетляем...

Великобритания пока только держится все еще есть спрос на хайтек специалистов.

  zРадио написав:
  sequence написав: хрен его знает. Наверное, праздник жизни когда-то закончится, но инерция все равно какая-то будет. До НГ2021 без форс-мажоров должны пропетлять


Может вы очень хорошо работаете и откусили чей-то кусок пирога? :lol:


тоже об этом подумал :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 25 сер, 2020 18:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:55

У першому півріччі 2020 року капітальні інвестиції в Україні скоротились на 34,9% після спаду на 35,5% у першому кварталі поточного року.

Про це повідомляє Держстат.

Підкреслюється, що за 6 місяців 2020 року було освоєно 163,78 млрд грн (без урахування тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, Криму і Севастополя), тоді як за перший квартал - 76,914 млрд грн.

Водночас у другому кварталі 2020 року порівняно з другим кварталом 2019 року капінвестиції скоротились на 34,4%.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:57

  Амвросий написав:..Даже в Китае тоже задница. По всему миру кризис наступает. А у нас ктото палит ресурсы увеличивая нагрузку на помирающий бизнес и надеются что без форс-мажоров пропетляем.....

хрен его знает.
мы всю жизнь так работали, по схеме "прибыль=инвестиции". Даже в 2009 и 2014-15 г/г.
"Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже."
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:57

  Амвросий написав:
  sequence написав: хрен его знает. Наверное, праздник жизни когда-то закончится, но инерция все равно какая-то будет. До НГ2021 без форс-мажоров должны пропетлять


в США люди люди говорят производства электроники сворачиваются. Люди теряют работу. Даже в Китае тоже задница. По всему миру кризис наступает. А у нас ктото палит ресурсы увеличивая нагрузку на помирающий бизнес и надеются что без форс-мажоров пропетляем...


К слову, свежачок - в США в августе снова обвалились потребительские настроения и оценка текущей ситуации...

U.S. consumer confidence unexpectedly falls in August
https://www.reuters.com/article/us-usa- ... 5L1SI?il=0
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:01

вы забываете что помимо официальной статитстики есть еще и черный рынок - поэтому ориентироваться на официальные данные не правильно.
не все так плохо потому что до нас еще не докатилась волна кризиса - и вот когда он прийдет то мало никому не покажется, но как былстро это случится пока не известно
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