4e4ensxe написав:zРадио с первым согласен со вторым нет - потому что регулярно посещаю всякие моллы и людей не меньше даже на футкортах. у людей есть деньги и они стремятся их потратить - надо детей в школу собирать, обновки покупать. зайдите в суботу в розетку на петровку - там аншлаг. на Валах в суботу вечером не было свободных столиков. люди хотят развлечений.
про регионы - могу сказать за Житомир и Черкасы - вот там как раз болото малый бизнес загибается.
Не очень люблю личные наблюдения, потому что они могут не отражать реальной картины. По динамике занятости, зарплат и розничной торговли, публикуемых Госстатом, большинство регионов чувствуют себя лучше Киева (при этом хуже докарантинных времен).
zРадио написав:.. Не очень люблю личные наблюдения, потому что они могут не отражать реальной картины. По динамике занятости, зарплат и розничной торговли, публикуемых Госстатом, большинство регионов чувствуют себя лучше Киева (при этом хуже докарантинных времен).
угу. Тоже не люблю такой необоснованной фигни. Но когда вижу, что на 24е августа у нас физический товарооборот равен полному августу 2019, штат +10% (поверьте на слово, это не 10 человек было год назад), заводы-поставщики сырья принимают заказы уже на ноябрь, начинаю задумываться. Притом, ситуация синхронная по региональным филиалам. Источник в Эпицентре подтверждает схожую картину. хрен его знает. Наверное, праздник жизни когда-то закончится, но инерция все равно какая-то будет. До НГ2021 без форс-мажоров должны пропетлять
zРадио написав:.. Не очень люблю личные наблюдения, потому что они могут не отражать реальной картины. По динамике занятости, зарплат и розничной торговли, публикуемых Госстатом, большинство регионов чувствуют себя лучше Киева (при этом хуже докарантинных времен).
угу. Тоже не люблю такой необоснованной фигни. Но когда вижу, что на 24е августа у нас физический товарооборот равен полному августу 2019, штат +10% (поверьте на слово, это не 10 человек было год назад), заводы-поставщики сырья принимают заказы уже на ноябрь, начинаю задумываться. Притом, ситуация синхронная по региональным филиалам. Источник в Эпицентре подтверждает схожую картину. хрен его знает. Наверное, праздник жизни когда-то закончится, но инерция все равно какая-то будет. До НГ2021 без форс-мажоров должны пропетлять
У вас же перед глазами не общеотраслевая статистика, а внутрикорпоративная. Может вы очень хорошо работаете и откусили чей-то кусок пирога?
sequence написав: хрен его знает. Наверное, праздник жизни когда-то закончится, но инерция все равно какая-то будет. До НГ2021 без форс-мажоров должны пропетлять
в США производства электроники сворачиваются. Хайтек сворачивается. Люди теряют работу. Вакансии в хайтеке по сути временные, неизвестно что будет завтра. Инвестиции в хайтек сворачиваются. Даже в Китае тоже задница. По всему миру кризис наступает. А у нас ктото палит ресурсы увеличивая нагрузку на помирающий бизнес и надеются что без форс-мажоров пропетляем...
Великобритания пока только держится все еще есть спрос на хайтек специалистов.
zРадио написав:
sequence написав: хрен его знает. Наверное, праздник жизни когда-то закончится, но инерция все равно какая-то будет. До НГ2021 без форс-мажоров должны пропетлять
Может вы очень хорошо работаете и откусили чей-то кусок пирога?
тоже об этом подумал
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 25 сер, 2020 18:01, всього редагувалось 3 разів.
У першому півріччі 2020 року капітальні інвестиції в Україні скоротились на 34,9% після спаду на 35,5% у першому кварталі поточного року.
Про це повідомляє Держстат.
Підкреслюється, що за 6 місяців 2020 року було освоєно 163,78 млрд грн (без урахування тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, Криму і Севастополя), тоді як за перший квартал - 76,914 млрд грн.
Водночас у другому кварталі 2020 року порівняно з другим кварталом 2019 року капінвестиції скоротились на 34,4%.
Амвросий написав:..Даже в Китае тоже задница. По всему миру кризис наступает. А у нас ктото палит ресурсы увеличивая нагрузку на помирающий бизнес и надеются что без форс-мажоров пропетляем.....
хрен его знает. мы всю жизнь так работали, по схеме "прибыль=инвестиции". Даже в 2009 и 2014-15 г/г. "Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже."
sequence написав: хрен его знает. Наверное, праздник жизни когда-то закончится, но инерция все равно какая-то будет. До НГ2021 без форс-мажоров должны пропетлять
в США люди люди говорят производства электроники сворачиваются. Люди теряют работу. Даже в Китае тоже задница. По всему миру кризис наступает. А у нас ктото палит ресурсы увеличивая нагрузку на помирающий бизнес и надеются что без форс-мажоров пропетляем...
К слову, свежачок - в США в августе снова обвалились потребительские настроения и оценка текущей ситуации...
вы забываете что помимо официальной статитстики есть еще и черный рынок - поэтому ориентироваться на официальные данные не правильно. не все так плохо потому что до нас еще не докатилась волна кризиса - и вот когда он прийдет то мало никому не покажется, но как былстро это случится пока не известно