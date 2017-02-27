Пане Траст!
Як це ми маємо завтра зрости на 15коп., якщо ми сьогодні впали на 10коп.?
На, моменті, вже 27/35!!!Карл!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:02
#летимовнуль!©
Пане Траст!
Як це ми маємо завтра зрости на 15коп., якщо ми сьогодні впали на 10коп.?
На, моменті, вже 27/35!!!Карл!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и ладно бы еще на оплату долгов.
так они повышают налоги, потому что на такие мероприятия не хватает
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:10
В сфере разработки высокотехнологичной электроники в США большой пессимизм. Спрос на специалистов пока есть, но уже все понимают что скоро прийдется менять профессию. Сложно сказать почему такое происходит.
Из Китая специалисты в этой области тоже пишут - у них в сфере разработки высокотехнологичной электроники тоже идет спад, там тоже ожидают что через 2 года прийдется менять работу и куда-то переезжать из их китайских силиконовых долин в связи с экономическим спадом... Правда настроения не такие пессиместичные, в Китае считают что работа по специальности будет, только прийдется переехать из дорогих районов и работать удаленно.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:12
что у кого-то поломался рояль, что не по чем бить х ?
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:15
У меня нет никаких оснований предполагать, что тень пострадала меньше. Если у вас есть - поделитесь соображениями.
А тут согласен - мы всегда пируем до последнего, и пересичные, и элиты. Помню, как Премьер Тимошенко в октябре 2008-го еще только "зачиняла українські двері кризі", когда весь мир уже чем мог спасался от ее последствий
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