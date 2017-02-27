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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6271627262736274

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 259
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:02

#летимовнуль!©

Пане Траст!
Як це ми маємо завтра зрости на 15коп., якщо ми сьогодні впали на 10коп.?
На, моменті, вже 27/35!!!Карл!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:...но зато сохраняется видимость низких процентных ставок.


а если в цивилизованном мире уйдут жестко в минусовые ставки? ...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:в США производства электроники сворачиваются. Хайтек сворачивается. Люди теряют работу. Вакансии в хайтеке по сути временные, неизвестно что будет завтра. Инвестиции в хайтек сворачиваются. Даже в Китае тоже задница. По всему миру кризис наступает. А у нас ктото палит ресурсы увеличивая нагрузку на помирающий бизнес и надеются что без форс-мажоров пропетляем...


и ладно бы еще на оплату долгов.
так они повышают налоги, потому что на такие мероприятия не хватает

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Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:10

  zРадио написав:К слову, свежачок - в США в августе снова обвалились потребительские настроения и оценка текущей ситуации...


В сфере разработки высокотехнологичной электроники в США большой пессимизм. Спрос на специалистов пока есть, но уже все понимают что скоро прийдется менять профессию. Сложно сказать почему такое происходит.

Из Китая специалисты в этой области тоже пишут - у них в сфере разработки высокотехнологичной электроники тоже идет спад, там тоже ожидают что через 2 года прийдется менять работу и куда-то переезжать из их китайских силиконовых долин в связи с экономическим спадом... Правда настроения не такие пессиместичные, в Китае считают что работа по специальности будет, только прийдется переехать из дорогих районов и работать удаленно.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:12

  Moneta написав:
  Амвросий написав:в США производства электроники сворачиваются. Хайтек сворачивается. Люди теряют работу. Вакансии в хайтеке по сути временные, неизвестно что будет завтра. Инвестиции в хайтек сворачиваются. Даже в Китае тоже задница. По всему миру кризис наступает. А у нас ктото палит ресурсы увеличивая нагрузку на помирающий бизнес и надеются что без форс-мажоров пропетляем...


и ладно бы еще на оплату долгов.
так они повышают налоги, потому что на такие мероприятия не хватает

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что у кого-то поломался рояль, что не по чем бить х ? :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:15

  4e4ensxe написав:вы забываете что помимо официальной статитстики есть еще и черный рынок - поэтому ориентироваться на официальные данные не правильно.


У меня нет никаких оснований предполагать, что тень пострадала меньше. Если у вас есть - поделитесь соображениями.

  4e4ensxe написав:не все так плохо потому что до нас еще не докатилась волна кризиса - и вот когда он прийдет то мало никому не покажется, но как былстро это случится пока не известно


А тут согласен - мы всегда пируем до последнего, и пересичные, и элиты. Помню, как Премьер Тимошенко в октябре 2008-го еще только "зачиняла українські двері кризі", когда весь мир уже чем мог спасался от ее последствий :mrgreen:
zРадио
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