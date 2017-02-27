Пане Траст!
Як це ми маємо завтра зрости на 15коп., якщо ми сьогодні впали на 10коп.?
На, моменті, вже 27/35!!!Карл!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:02
#летимовнуль!©
Пане Траст!
Як це ми маємо завтра зрости на 15коп., якщо ми сьогодні впали на 10коп.?
На, моменті, вже 27/35!!!Карл!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и ладно бы еще на оплату долгов.
так они повышают налоги, потому что на такие мероприятия не хватает
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:10
В сфере разработки высокотехнологичной электроники в США большой пессимизм. Спрос на специалистов пока есть, но уже все понимают что скоро прийдется менять профессию. Сложно сказать почему такое происходит.
Из Китая специалисты в этой области тоже пишут - у них в сфере разработки высокотехнологичной электроники тоже идет спад, там тоже ожидают что через 2 года прийдется менять работу и куда-то переезжать из их китайских силиконовых долин в связи с экономическим спадом... Правда настроения не такие пессиместичные, в Китае считают что работа по специальности будет, только прийдется переехать из дорогих районов и работать удаленно.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:12
что у кого-то поломался рояль, что не по чем бить х ?
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:15
У меня нет никаких оснований предполагать, что тень пострадала меньше. Если у вас есть - поделитесь соображениями.
А тут согласен - мы всегда пируем до последнего, и пересичные, и элиты. Помню, как Премьер Тимошенко в октябре 2008-го еще только "зачиняла українські двері кризі", когда весь мир уже чем мог спасался от ее последствий
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:22
Сибарит
пора заводить тег "При Смолие такого не было"
ну или "Кадровый голод"
Уточнено значення офіційного курсу гривні до іноземних валют на 25 серпня
Казалось бы: "уточнено". Но не уточнено, что пол-дня работы таможни и брокеров по оформлению "недолларовых" деклараций - насмарку.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 25 сер, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:32
zРадио
Белая розница боится проверок и штрафов.
Например, в славном (красном) городе Черновцы, ТРЦ не работали вчера и сегодня. А завтра уже будут. Потому что сегодня там отработала антиковидная фронда, в лице местного горсовета. И похерила МОЗ вместе с комиссией по НС. И принятые по их рекомендациям запреты. Не проверял, но сомневаюсь, что известный Калиновский рынок закрывался (полностью).
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:34
Минфин продолжает играть в игры по виртуальному снижению ставок.
Из планируемых аукционов по гривне сроками 3 мес, 1 год, 3 года и 4 года, состоялся только один аукцион, по самому короткому выпуску на 3 месяца. Ну как состоялся, типо состоялся. Было подано всего 4 заявки объемом 1,2 млрд.грн по ставкам 7-9% а Минфин удовлетворил только 2 заявки с доходностью 7% мизерным объемом в 0,08 млрд.грн.
По долларам привлекли 30 млн. Было подано 24 заявки, но самое интересно что 22 заявки указали доходность 3,5% ну и Минфин удовлетворил их. Поразительная слаженность работы. Все 22 угадали доходность )))
Вообщем цирк с аукционами продолжается, ну наверно у Минфина еще есть деньги на кор.счету раз он не торопится поднимать ставку.
Примечательно что 9% по коротким и объем в 1,2 млрд, это как-бы намек Минфину с какой доходности будет рынок.
Нерезы в пятницу продали традиционно ОВГЗ на 350 млн.грн.
Живите своим умом!
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:53
Черный рынок пострадал от все этой катавасии последнего года, на мой взгляд больше, чем белый рынок. Имелись серьезные проблемы при пересечении границы, а белые сетевики ездили без проблем, даже в самый пик нашего карантина.
Кто получил очевидную выгоду это Эпицентры и другие продовольственные и непродовольственные сети.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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