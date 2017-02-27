Додано: Вів 25 сер, 2020 19:34

Минфин продолжает играть в игры по виртуальному снижению ставок.Из планируемых аукционов по гривне сроками 3 мес, 1 год, 3 года и 4 года, состоялся только один аукцион, по самому короткому выпуску на 3 месяца. Ну как состоялся, типо состоялся. Было подано всего 4 заявки объемом 1,2 млрд.грн по ставкам 7-9% а Минфин удовлетворил только 2 заявки с доходностью 7% мизерным объемом в 0,08 млрд.грн.По долларам привлекли 30 млн. Было подано 24 заявки, но самое интересно что 22 заявки указали доходность 3,5% ну и Минфин удовлетворил их. Поразительная слаженность работы. Все 22 угадали доходность )))Вообщем цирк с аукционами продолжается, ну наверно у Минфина еще есть деньги на кор.счету раз он не торопится поднимать ставку.Примечательно что 9% по коротким и объем в 1,2 млрд, это как-бы намек Минфину с какой доходности будет рынок.Нерезы в пятницу продали традиционно ОВГЗ на 350 млн.грн.