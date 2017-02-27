Сибарит написав:Сессия с многократными изменениями направления движения и постоянно гуляющим спредом произвела впечатление сумбурной. Обороты вряд ли окажутся большими. Почему-то возникают мысли о похмелье Сумбура добавил НБУ, которого участники рынка заметили торгующим лицом с бидами ниже рынка.
1. Обороты в Блуме сегодня - 151 млн. В прошлую пятницу были 111, т.е. сегодня очень даже приличные обороты, как для вторника после длинных выходных. 2. Нацбанк сегодня купил гораздо больше 20 млн, по моим прикидкам. В начале, когда он появился, активность сдающих по 27,40 была небольшой. А вот после обеда... дело пошло. Цифру завтра вычислим. 3. НБУ остался на той же цифре (27,40), что и предыдущий его выход. Намекает.
В Коблево приехали долгожданные белорусы (в страну зашла еще валюта). Раньше их не пускали, а теперь хозяева столовых/баров/прочей кухни несказанно счастливы -выручка резко выросла и у некоторых достигла 150 тыс.грн. в день .
4e4ensxe написав:вы забываете что помимо официальной статитстики есть еще и черный рынок - поэтому ориентироваться на официальные данные не правильно.
Черный рынок пострадал от все этой катавасии последнего года, на мой взгляд больше, чем белый рынок. Имелись серьезные проблемы при пересечении границы, а белые сетевики ездили без проблем, даже в самый пик нашего карантина. Кто получил очевидную выгоду это Эпицентры и другие продовольственные и непродовольственные сети.
А як Ваш бізнес почувається? Ви в цій голосовалці голосували?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Ничто не свяжет деньги населения так как коронавирус, раньше пенсионеры собирали деньги на похороны, сейчас будут собирать на койку. Власть растратила в ноль кредит управления ситуацией в марте-апреле, когда количество больных было в разы меньше чем сейчас. А наше инфантильное население устало от коронавируса еще быстрее чем от войны. Но затишье обманчиво и экспанента заболевших скоро толкнет народ в другую ново-санжарскую крайность психоза. Наряду с ограниченностью медицинского ресурса лечь в больничку с диагнозом коронавирус будет стоить вполне реальных денег.
Касательно деловой активности скажу что худшим в нашем скромном случае был апрель, июль-август на уровне или лучше прошлого года что привело к возвращению к планам по кап.инвестициям, которые были заморожены в апреле.
Что будет дальше в мире глобально?! Советую пересмотреть очень грамотный в экономическом плане фильм ЗВ7 "Пробуждение силы" в двух словах: время строить звездные разрушители и время их разбирать на запчасти за еду, и куда инвестировать деньги в планету №1 которая строит экономику, или в планету №2 которая строит звезду смерти чтобы уничтожить планету №1 и какие шансы что злобные жители планеты №2 когда-нибудь будут за еду разбирать свою звезду смерти? История повторяется и я верю что увижу это своими глазами.
4e4ensxe написав:вы забываете что помимо официальной статитстики есть еще и черный рынок - поэтому ориентироваться на официальные данные не правильно.
Черный рынок пострадал от все этой катавасии последнего года, на мой взгляд больше, чем белый рынок. Имелись серьезные проблемы при пересечении границы, а белые сетевики ездили без проблем, даже в самый пик нашего карантина. Кто получил очевидную выгоду это Эпицентры и другие продовольственные и непродовольственные сети.
Вот и я больше к этому склоняюсь. Тут необходимо вернуться к вопросу, а кто преимущественно формирует теневой сектор?
Весь крупный бизнес - белый, для налоговых оптимизаций использует ТЦО, а для защиты - запутанные схемы собственности в офшорах.
А вот мелкий бизнес и, частично, средний - это в значительной степени тень. Торговля с нальным расчетом и без кассовых аппаратов, бартер, всяческие аутсорсинги, аутстаффинги и фрилансы с расчетом за услуги на карту Привата, или paypal...
Стоит ли всерьез обсуждать, кто больше пострадал - первые, или вторые? Мне имхается, что нет - это и очевидно, и по статистике видно...