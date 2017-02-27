Додано: Вів 25 сер, 2020 21:24

Ничто не свяжет деньги населения так как коронавирус, раньше пенсионеры собирали деньги на похороны, сейчас будут собирать на койку. Власть растратила в ноль кредит управления ситуацией в марте-апреле, когда количество больных было в разы меньше чем сейчас. А наше инфантильное население устало от коронавируса еще быстрее чем от войны. Но затишье обманчиво и экспанента заболевших скоро толкнет народ в другую ново-санжарскую крайность психоза. Наряду с ограниченностью медицинского ресурса лечь в больничку с диагнозом коронавирус будет стоить вполне реальных денег.



Касательно деловой активности скажу что худшим в нашем скромном случае был апрель, июль-август на уровне или лучше прошлого года что привело к возвращению к планам по кап.инвестициям, которые были заморожены в апреле.



Что будет дальше в мире глобально?! Советую пересмотреть очень грамотный в экономическом плане фильм ЗВ7 "Пробуждение силы" в двух словах: время строить звездные разрушители и время их разбирать на запчасти за еду, и куда инвестировать деньги в планету №1 которая строит экономику, или в планету №2 которая строит звезду смерти чтобы уничтожить планету №1 и какие шансы что злобные жители планеты №2 когда-нибудь будут за еду разбирать свою звезду смерти? История повторяется и я верю что увижу это своими глазами.