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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6273627462756276>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 259
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:13

  Сибарит написав:Сессия с многократными изменениями направления движения и постоянно гуляющим спредом произвела впечатление сумбурной. Обороты вряд ли окажутся большими. Почему-то возникают мысли о похмелье :) Сумбура добавил НБУ, которого участники рынка заметили торгующим лицом с бидами ниже рынка.

1. Обороты в Блуме сегодня - 151 млн. В прошлую пятницу были 111, т.е. сегодня очень даже приличные обороты, как для вторника после длинных выходных.
2. Нацбанк сегодня купил гораздо больше 20 млн, по моим прикидкам. В начале, когда он появился, активность сдающих по 27,40 была небольшой. А вот после обеда... дело пошло.
Цифру завтра вычислим.
3. НБУ остался на той же цифре (27,40), что и предыдущий его выход. Намекает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:33

В Коблево приехали долгожданные белорусы (в страну зашла еще валюта). Раньше их не пускали, а теперь хозяева столовых/баров/прочей кухни несказанно счастливы -выручка резко выросла и у некоторых достигла 150 тыс.грн. в день :shock:.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:19

  freeze написав:
  4e4ensxe написав:вы забываете что помимо официальной статитстики есть еще и черный рынок - поэтому ориентироваться на официальные данные не правильно.


Черный рынок пострадал от все этой катавасии последнего года, на мой взгляд больше, чем белый рынок. Имелись серьезные проблемы при пересечении границы, а белые сетевики ездили без проблем, даже в самый пик нашего карантина.
Кто получил очевидную выгоду это Эпицентры и другие продовольственные и непродовольственные сети.

А як Ваш бізнес почувається?
Ви в цій голосовалці голосували?
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:24

Ничто не свяжет деньги населения так как коронавирус, раньше пенсионеры собирали деньги на похороны, сейчас будут собирать на койку. Власть растратила в ноль кредит управления ситуацией в марте-апреле, когда количество больных было в разы меньше чем сейчас. А наше инфантильное население устало от коронавируса еще быстрее чем от войны. Но затишье обманчиво и экспанента заболевших скоро толкнет народ в другую ново-санжарскую крайность психоза. Наряду с ограниченностью медицинского ресурса лечь в больничку с диагнозом коронавирус будет стоить вполне реальных денег.

Касательно деловой активности скажу что худшим в нашем скромном случае был апрель, июль-август на уровне или лучше прошлого года что привело к возвращению к планам по кап.инвестициям, которые были заморожены в апреле.

Что будет дальше в мире глобально?! Советую пересмотреть очень грамотный в экономическом плане фильм ЗВ7 "Пробуждение силы" в двух словах: время строить звездные разрушители и время их разбирать на запчасти за еду, и куда инвестировать деньги в планету №1 которая строит экономику, или в планету №2 которая строит звезду смерти чтобы уничтожить планету №1 и какие шансы что злобные жители планеты №2 когда-нибудь будут за еду разбирать свою звезду смерти? История повторяется и я верю что увижу это своими глазами.
viy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Футбол , чудеса ,Депена ......20 минута
Динамо .
В Киеве , Доця пишет , такой дождь идет ......
Патрик , что думаете ?


Пане ОРЕСТ , Привет ))))) !
Спасибо !
Я ОЧЕНЬ РАД ВАС ВИДЕТЬ И ЧИТАТЬ !
)))
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

РОДРИГЕС , Киев ....30 минута.....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:37

холява
Привет!
За всеми делами забыл, что уже матч идет. Вы напомнили, спасибо!
Как раз Родригеса увидел.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:41

  Patrick написав:холява
Привет!
За всеми делами забыл, что уже матч идет. Вы напомнили, спасибо!
Как раз Родригеса увидел.


Вы что , колдун ? ......37 мин Моралес
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:47

  холява написав:Вы что , колдун ? ......37 мин Моралес

Настрой у обеих команд хороший, не удивлюсь если во втором тайме еще 3 гола увидим
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:48

  freeze написав:
  4e4ensxe написав:вы забываете что помимо официальной статитстики есть еще и черный рынок - поэтому ориентироваться на официальные данные не правильно.


Черный рынок пострадал от все этой катавасии последнего года, на мой взгляд больше, чем белый рынок. Имелись серьезные проблемы при пересечении границы, а белые сетевики ездили без проблем, даже в самый пик нашего карантина.
Кто получил очевидную выгоду это Эпицентры и другие продовольственные и непродовольственные сети.


Вот и я больше к этому склоняюсь. Тут необходимо вернуться к вопросу, а кто преимущественно формирует теневой сектор?

Весь крупный бизнес - белый, для налоговых оптимизаций использует ТЦО, а для защиты - запутанные схемы собственности в офшорах.

А вот мелкий бизнес и, частично, средний - это в значительной степени тень. Торговля с нальным расчетом и без кассовых аппаратов, бартер, всяческие аутсорсинги, аутстаффинги и фрилансы с расчетом за услуги на карту Привата, или paypal...

Стоит ли всерьез обсуждать, кто больше пострадал - первые, или вторые? Мне имхается, что нет - это и очевидно, и по статистике видно...
zРадио
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