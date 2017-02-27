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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6273627462756276

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 259
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:59

  fler написав:В Коблево приехали долгожданные белорусы (в страну зашла еще валюта). Раньше их не пускали, а теперь хозяева столовых/баров/прочей кухни несказанно счастливы -выручка резко выросла и у некоторых достигла 150 тыс.грн. в день :shock:.



бедные-несчастные комерсы, особенно рестораторы, как их всех задавило ковидом :mrgreen: помню-помню как именно они чуть ли не больше всех плакались во время жесткой стадии карантина :mrgreen:
это при том в их заведениях можно за 1 раз потратить минималку, уровень которой сегодня в ВР со скрипом повышали на пару сотен, и даже не заметить толком :lol:
странная у нас какая-то экономика, странный какой-то кризис.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Луческу вспотел !
Уже в полотенце ходит ...

Луиш Каштру рубашку поменял, тоже переоделся ......
Жара у них , что ли ?
Востаннє редагувалось холява в Вів 25 сер, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фран Соль ....62 мин.

Ну и Мирча !!!!
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:48

  холява написав:Фран Соль ....62 мин.

Ну и Мирча !!!!

Луческу весь матч с полотенцем на голове стоит. Это он колдун ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:56

Patrick
МДА ...легендарное полотенце !
Мне бы его ))) !!!
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:12

  Амвросий написав:
  sequence написав:
  Амвросий написав:.. зарплаты топ менеджменту растут - уже больше 2 млн в месяц.
Такое впечатление, что система пошла вразнос.

Соросята?


Не знаю, вот например: https://www.unian.ua/economics/finance/ ... video.html

Объясняет такие огромные зарплаты по сравнению с более низкими зарплатами топ менеджмента почтовых служб в США (Amazon и т.п.) тем, что якобы в США почтовые службы убыточные, у нас Укрпочта прибыльная... :lol:

Укрпоштою вже давно практично не користуюся -це "давно" почалося ще до появи цього "вундеркінда". А ЕМС, яке ще донедавна булд відносно самостійною структурою і старалося якось більш-менш працювати, цей м... загробив, довелося перейти на федерал експрес.
L
 
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