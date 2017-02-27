fler написав:В Коблево приехали долгожданные белорусы (в страну зашла еще валюта). Раньше их не пускали, а теперь хозяева столовых/баров/прочей кухни несказанно счастливы -выручка резко выросла и у некоторых достигла 150 тыс.грн. в день .
бедные-несчастные комерсы, особенно рестораторы, как их всех задавило ковидом помню-помню как именно они чуть ли не больше всех плакались во время жесткой стадии карантина это при том в их заведениях можно за 1 раз потратить минималку, уровень которой сегодня в ВР со скрипом повышали на пару сотен, и даже не заметить толком странная у нас какая-то экономика, странный какой-то кризис.
Объясняет такие огромные зарплаты по сравнению с более низкими зарплатами топ менеджмента почтовых служб в США (Amazon и т.п.) тем, что якобы в США почтовые службы убыточные, у нас Укрпочта прибыльная...
Укрпоштою вже давно практично не користуюся -це "давно" почалося ще до появи цього "вундеркінда". А ЕМС, яке ще донедавна булд відносно самостійною структурою і старалося якось більш-менш працювати, цей м... загробив, довелося перейти на федерал експрес.