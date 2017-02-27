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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:33
В Коблево приехали долгожданные белорусы (в страну зашла еще валюта). Раньше их не пускали, а теперь хозяева столовых/баров/прочей кухни несказанно счастливы -выручка резко выросла и у некоторых достигла 150 тыс.грн. в день .
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:19
А як Ваш бізнес почувається?
Ви в цій голосовалці голосували?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:24
Ничто не свяжет деньги населения так как коронавирус, раньше пенсионеры собирали деньги на похороны, сейчас будут собирать на койку. Власть растратила в ноль кредит управления ситуацией в марте-апреле, когда количество больных было в разы меньше чем сейчас. А наше инфантильное население устало от коронавируса еще быстрее чем от войны. Но затишье обманчиво и экспанента заболевших скоро толкнет народ в другую ново-санжарскую крайность психоза. Наряду с ограниченностью медицинского ресурса лечь в больничку с диагнозом коронавирус будет стоить вполне реальных денег.
Касательно деловой активности скажу что худшим в нашем скромном случае был апрель, июль-август на уровне или лучше прошлого года что привело к возвращению к планам по кап.инвестициям, которые были заморожены в апреле.
Что будет дальше в мире глобально?! Советую пересмотреть очень грамотный в экономическом плане фильм ЗВ7 "Пробуждение силы" в двух словах: время строить звездные разрушители и время их разбирать на запчасти за еду, и куда инвестировать деньги в планету №1 которая строит экономику, или в планету №2 которая строит звезду смерти чтобы уничтожить планету №1 и какие шансы что злобные жители планеты №2 когда-нибудь будут за еду разбирать свою звезду смерти? История повторяется и я верю что увижу это своими глазами.
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:48
Вот и я больше к этому склоняюсь. Тут необходимо вернуться к вопросу, а кто преимущественно формирует теневой сектор?
Весь крупный бизнес - белый, для налоговых оптимизаций использует ТЦО, а для защиты - запутанные схемы собственности в офшорах.
А вот мелкий бизнес и, частично, средний - это в значительной степени тень. Торговля с нальным расчетом и без кассовых аппаратов, бартер, всяческие аутсорсинги, аутстаффинги и фрилансы с расчетом за услуги на карту Привата, или paypal...
Стоит ли всерьез обсуждать, кто больше пострадал - первые, или вторые? Мне имхается, что нет - это и очевидно, и по статистике видно...
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:59
бедные-несчастные комерсы, особенно рестораторы, как их всех задавило ковидом помню-помню как именно они чуть ли не больше всех плакались во время жесткой стадии карантина
это при том в их заведениях можно за 1 раз потратить минималку, уровень которой сегодня в ВР со скрипом повышали на пару сотен, и даже не заметить толком
странная у нас какая-то экономика, странный какой-то кризис.
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:12
Укрпоштою вже давно практично не користуюся -це "давно" почалося ще до появи цього "вундеркінда". А ЕМС, яке ще донедавна булд відносно самостійною структурою і старалося якось більш-менш працювати, цей м... загробив, довелося перейти на федерал експрес.
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:33
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:00
Доброго ранку! Слава Україні!
І що вже вартує той курс долара після цих слів?
Нам всім важливішшим є лише мирне небо над головою!!!
Але, тим не менше, у найгарнішшому місті Лева, де живуть ЩАСЛИВІ люди, курс долара в обмінках малюють таким 25/40
Слава Україні!
Україна - понад усе!!!
Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:05
#летимовнуль!©ч. 2
Не сперечаюсь, але думаю, що саме сьогодні(та й навряд чи цього тижня) ми зростемо хоча б на 15коп!
Але, то вже треба рости на 25коп, так як трохи впали
Нехай буде крапка відліку 27,50?
Ок?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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