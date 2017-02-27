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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6272627362746275

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 259
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
69
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
126
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:33

В Коблево приехали долгожданные белорусы (в страну зашла еще валюта). Раньше их не пускали, а теперь хозяева столовых/баров/прочей кухни несказанно счастливы -выручка резко выросла и у некоторых достигла 150 тыс.грн. в день :shock:.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:19

  freeze написав:
  4e4ensxe написав:вы забываете что помимо официальной статитстики есть еще и черный рынок - поэтому ориентироваться на официальные данные не правильно.


Черный рынок пострадал от все этой катавасии последнего года, на мой взгляд больше, чем белый рынок. Имелись серьезные проблемы при пересечении границы, а белые сетевики ездили без проблем, даже в самый пик нашего карантина.
Кто получил очевидную выгоду это Эпицентры и другие продовольственные и непродовольственные сети.

А як Ваш бізнес почувається?
Ви в цій голосовалці голосували?
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:24

Ничто не свяжет деньги населения так как коронавирус, раньше пенсионеры собирали деньги на похороны, сейчас будут собирать на койку. Власть растратила в ноль кредит управления ситуацией в марте-апреле, когда количество больных было в разы меньше чем сейчас. А наше инфантильное население устало от коронавируса еще быстрее чем от войны. Но затишье обманчиво и экспанента заболевших скоро толкнет народ в другую ново-санжарскую крайность психоза. Наряду с ограниченностью медицинского ресурса лечь в больничку с диагнозом коронавирус будет стоить вполне реальных денег.

Касательно деловой активности скажу что худшим в нашем скромном случае был апрель, июль-август на уровне или лучше прошлого года что привело к возвращению к планам по кап.инвестициям, которые были заморожены в апреле.

Что будет дальше в мире глобально?! Советую пересмотреть очень грамотный в экономическом плане фильм ЗВ7 "Пробуждение силы" в двух словах: время строить звездные разрушители и время их разбирать на запчасти за еду, и куда инвестировать деньги в планету №1 которая строит экономику, или в планету №2 которая строит звезду смерти чтобы уничтожить планету №1 и какие шансы что злобные жители планеты №2 когда-нибудь будут за еду разбирать свою звезду смерти? История повторяется и я верю что увижу это своими глазами.
viy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:48

  freeze написав:
  4e4ensxe написав:вы забываете что помимо официальной статитстики есть еще и черный рынок - поэтому ориентироваться на официальные данные не правильно.


Черный рынок пострадал от все этой катавасии последнего года, на мой взгляд больше, чем белый рынок. Имелись серьезные проблемы при пересечении границы, а белые сетевики ездили без проблем, даже в самый пик нашего карантина.
Кто получил очевидную выгоду это Эпицентры и другие продовольственные и непродовольственные сети.


Вот и я больше к этому склоняюсь. Тут необходимо вернуться к вопросу, а кто преимущественно формирует теневой сектор?

Весь крупный бизнес - белый, для налоговых оптимизаций использует ТЦО, а для защиты - запутанные схемы собственности в офшорах.

А вот мелкий бизнес и, частично, средний - это в значительной степени тень. Торговля с нальным расчетом и без кассовых аппаратов, бартер, всяческие аутсорсинги, аутстаффинги и фрилансы с расчетом за услуги на карту Привата, или paypal...

Стоит ли всерьез обсуждать, кто больше пострадал - первые, или вторые? Мне имхается, что нет - это и очевидно, и по статистике видно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:59

  fler написав:В Коблево приехали долгожданные белорусы (в страну зашла еще валюта). Раньше их не пускали, а теперь хозяева столовых/баров/прочей кухни несказанно счастливы -выручка резко выросла и у некоторых достигла 150 тыс.грн. в день :shock:.



бедные-несчастные комерсы, особенно рестораторы, как их всех задавило ковидом :mrgreen: помню-помню как именно они чуть ли не больше всех плакались во время жесткой стадии карантина :mrgreen:
это при том в их заведениях можно за 1 раз потратить минималку, уровень которой сегодня в ВР со скрипом повышали на пару сотен, и даже не заметить толком :lol:
странная у нас какая-то экономика, странный какой-то кризис.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:12

  Амвросий написав:
  sequence написав:
  Амвросий написав:.. зарплаты топ менеджменту растут - уже больше 2 млн в месяц.
Такое впечатление, что система пошла вразнос.

Соросята?


Не знаю, вот например: https://www.unian.ua/economics/finance/ ... video.html

Объясняет такие огромные зарплаты по сравнению с более низкими зарплатами топ менеджмента почтовых служб в США (Amazon и т.п.) тем, что якобы в США почтовые службы убыточные, у нас Укрпочта прибыльная... :lol:

Укрпоштою вже давно практично не користуюся -це "давно" почалося ще до появи цього "вундеркінда". А ЕМС, яке ще донедавна булд відносно самостійною структурою і старалося якось більш-менш працювати, цей м... загробив, довелося перейти на федерал експрес.
L
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:33

  Долярчик написав:Пане Траст!
Як це ми маємо завтра зрости на 15коп., якщо ми сьогодні впали на 10коп.?
На, моменті, вже 27/35!!!Карл!!!

Чекаємо і спостерігаємо.
Поспішати не треба :)
Мінімалку підняли, а як відомо проти вітру довго не ... :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:00

Доброго ранку! Слава Україні!


І що вже вартує той курс долара після цих слів?

Нам всім важливішшим є лише мирне небо над головою!!!

Але, тим не менше, у найгарнішшому місті Лева, де живуть ЩАСЛИВІ люди, курс долара в обмінках малюють таким 25/40

Слава Україні!
Україна - понад усе!!!

Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:05

#летимовнуль!©ч. 2

  Trast написав:
  Долярчик написав:Пане Траст!
Як це ми маємо завтра зрости на 15коп., якщо ми сьогодні впали на 10коп.?
На, моменті, вже 27/35!!!Карл!!!

Чекаємо і спостерігаємо.
Поспішати не треба :)
Мінімалку підняли, а як відомо проти вітру довго не ... :)

Не сперечаюсь, але думаю, що саме сьогодні(та й навряд чи цього тижня) ми зростемо хоча б на 15коп!
Але, то вже треба рости на 25коп, так як трохи впали :D
Нехай буде крапка відліку 27,50?
Ок?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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