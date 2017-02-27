Додано: Сер 26 сер, 2020 10:27

. Тем не менее участники международного финансового рынка с большей степенью доверия относятся к Федеральной резервной системе США, которая уже не одно десятилетие стоит на страже американской валюты, поэтому доллар является надежной валютой. Что касается Европейского Центрального банка, то он является той структурой, которая учреждена на федеральной основе нескольких государств. То есть Европейский Центральный банк не является самостоятельно действующим центральным банком, что делает единую европейскую валюту более уязвимой.

Для покупки автомобиля больше подходит американский доллар. Многие продавцы, в том числе и дилеры, ведут расчеты именно в нем. Когда машина импортируется, то ее стоимость высчитывается именно в USD. Следовательно, покупателю стоит также отталкиваться от нее.

Для приобретения недвижимости копить также лучше в долларах. Застройщики считают свое строительство именно в этой валюте. Опять таки, в Калининграде ситуация может отличаться, но чаще всего здесь рынок недвижимости также оценивается в долларах

Для путешествия все сложнее. Если вы планируете отправляться в США, то копить, конечно же, надо в USD. Тоже самое касается Канады, Австралии, Мексики, Африки. Азия, особенно Юго-Восточная, также считается в долларах. А вот страны Европы, логично, в евро. Причем даже те, которые не входят в состав ЕС: Норвегия, Швейцария, Черногория, Сербия. Также евро неплохо «ходят» по Турции, но основной валютой там, конечно же, является местная