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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:18
Patrick написав:
Утренние курсы, 9-20:
Харьков 27.45 - 27.51
Ровные курсы наличного доллара: 27.44(45) - 27.51(52), ПОВ (опт)
Сумы 27.40 - 27.50
Полтава 27.43 - 27.52..27.54
Вчера утром: Харьков 27.52 - 27.58, Сумы 27.45 - 27.60, Полтава 27.45 - 27.55
Киев по 27.4 продает. Пусть все эти Сумы Полтавы Харьковы и прч колхоз приежают тарится никомунепотрибным!
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:22
....где в Киеве 27.4 ???? Куда подъезжать ???
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abc111
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:25
Alex2007 написав: fler написав:
В Коблево приехали долгожданные белорусы (в страну зашла еще валюта). Раньше их не пускали, а теперь хозяева столовых/баров/прочей кухни несказанно счастливы -выручка резко выросла и у некоторых достигла 150 тыс.грн. в день
.
бедные-несчастные комерсы, особенно рестораторы
, как их всех задавило ковидом
помню-помню как именно они чуть ли не больше всех плакались во время жесткой стадии карантина
это при том в их заведениях можно за 1 раз потратить минималку, уровень которой сегодня в ВР со скрипом повышали на пару сотен, и даже не заметить толком
странная у нас какая-то экономика, странный какой-то кризис.
ничего странного нет просто официальная статистика и реальная жизнь это две большие разницы.
очень много комерсов пострадало от карантина - но все же большинство выжило и сейчас нагоняют утраченное
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:27
. Тем не менее участники международного финансового рынка с большей степенью доверия относятся к Федеральной резервной системе США, которая уже не одно десятилетие стоит на страже американской валюты, поэтому доллар является надежной валютой. Что касается Европейского Центрального банка, то он является той структурой, которая учреждена на федеральной основе нескольких государств. То есть Европейский Центральный банк не является самостоятельно действующим центральным банком, что делает единую европейскую валюту более уязвимой.
Для покупки автомобиля больше подходит американский доллар. Многие продавцы, в том числе и дилеры, ведут расчеты именно в нем. Когда машина импортируется, то ее стоимость высчитывается именно в USD. Следовательно, покупателю стоит также отталкиваться от нее.
Для приобретения недвижимости копить также лучше в долларах. Застройщики считают свое строительство именно в этой валюте. Опять таки, в Калининграде ситуация может отличаться, но чаще всего здесь рынок недвижимости также оценивается в долларах
Для путешествия все сложнее. Если вы планируете отправляться в США, то копить, конечно же, надо в USD. Тоже самое касается Канады, Австралии, Мексики, Африки. Азия, особенно Юго-Восточная, также считается в долларах. А вот страны Европы, логично, в евро. Причем даже те, которые не входят в состав ЕС: Норвегия, Швейцария, Черногория, Сербия. Также евро неплохо «ходят» по Турции, но основной валютой там, конечно же, является местная
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Yuri_61
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:33
abc111 написав:
....где в Киеве 27.4 ???? Куда подъезжать ???
Приїзджайте у Львів - тут точно є по такому курсу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:35
Yuri_61 написав:
. Тем не менее участники международного финансового рынка с большей степенью доверия относятся к Федеральной резервной системе США, которая уже не одно десятилетие стоит на страже американской валюты, поэтому доллар является надежной валютой. Что касается Европейского Центрального банка, то он является той структурой, которая учреждена на федеральной основе нескольких государств. То есть Европейский Центральный банк не является самостоятельно действующим центральным банком, что делает единую европейскую валюту более уязвимой.
Для покупки автомобиля больше подходит американский доллар. Многие продавцы, в том числе и дилеры, ведут расчеты именно в нем. Когда машина импортируется, то ее стоимость высчитывается именно в USD. Следовательно, покупателю стоит также отталкиваться от нее.
Для приобретения недвижимости копить также лучше в долларах. Застройщики считают свое строительство именно в этой валюте. Опять таки, в Калининграде ситуация может отличаться, но чаще всего здесь рынок недвижимости также оценивается в долларах
Для путешествия все сложнее. Если вы планируете отправляться в США, то копить, конечно же, надо в USD. Тоже самое касается Канады, Австралии, Мексики, Африки. Азия, особенно Юго-Восточная, также считается в долларах. А вот страны Европы, логично, в евро. Причем даже те, которые не входят в состав ЕС: Норвегия, Швейцария, Черногория, Сербия. Также евро неплохо «ходят» по Турции, но основной валютой там, конечно же, является местная
Як кажуть москалі, феерический бред
Накопичувати потрібно в тій валюті, яка буде дорожчати відносно інших. Нема жодної проблеми перед поїздкою чи купівлею машини/нерухомості обміняти франк на долар чи навпаки.
На мою думку, якщо вірите в долар, то купуйте франк. Якщо вірите в євро, то купуйте злотий.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:41
abc111 написав:
....где в Киеве 27.4 ???? Куда подъезжать ???
ст м Левобережка
Так же смотрите таблицу на миняйло. Много других.
П.С. Уже 27.38 на опте светят.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:48
Yuri_61 написав:
Тем не менее участники международного финансового рынка с большей степенью доверия относятся к Федеральной резервной системе США, которая уже не одно десятилетие стоит на страже американской валюты, поэтому доллар является надежной валютой. Что касается Европейского Центрального банка, то он является той структурой, которая учреждена на федеральной основе нескольких государств. То есть Европейский Центральный банк не является самостоятельно действующим центральным банком, что делает единую европейскую валюту более уязвимой.
Для покупки автомобиля больше подходит американский доллар. Многие продавцы, в том числе и дилеры, ведут расчеты именно в нем. Когда машина импортируется, то ее стоимость высчитывается именно в USD. Следовательно, покупателю стоит также отталкиваться от нее.
Для приобретения недвижимости копить также лучше в долларах. Застройщики считают свое строительство именно в этой валюте. Опять таки, в Калининграде ситуация может отличаться, но чаще всего здесь рынок недвижимости также оценивается в долларах
Для путешествия все сложнее. Если вы планируете отправляться в США, то копить, конечно же, надо в USD. Тоже самое касается Канады, Австралии, Мексики, Африки. Азия, особенно Юго-Восточная, также считается в долларах. А вот страны Европы, логично, в евро. Причем даже те, которые не входят в состав ЕС: Норвегия, Швейцария, Черногория, Сербия. Также евро неплохо «ходят» по Турции, но основной валютой там, конечно же, является местная
Не требуется большого труда, чтобы обнаружить выделенную часть процитированного на сонмище доменов в зоне ".ru"
Неужели так сложно, если руки чешутся постить всякий bullshit с российских сайтов, хотя бы названия городов адекватные использовать?
Или, кроме copy/paste никаким другим манипуляциям не обучены?
За*рали ветку вконец!
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:51
vladus17 написав:
Пусть все эти Сумы Полтавы Харьковы и прч колхоз приежают тарится никомунепотрибным!
Лично рад за тебя, что ты неколхоз. Татуха набита?
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