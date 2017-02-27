RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6274627562766277>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 261
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
70
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
127
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:18

  Patrick написав:Утренние курсы, 9-20:

Харьков 27.45 - 27.51
Ровные курсы наличного доллара: 27.44(45) - 27.51(52), ПОВ (опт)

Сумы 27.40 - 27.50
Полтава 27.43 - 27.52..27.54

Вчера утром: Харьков 27.52 - 27.58, Сумы 27.45 - 27.60, Полтава 27.45 - 27.55

Киев по 27.4 продает. Пусть все эти Сумы Полтавы Харьковы и прч колхоз приежают тарится никомунепотрибным!
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 21.03.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

....где в Киеве 27.4 ???? Куда подъезжать ???
abc111
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:25

  Alex2007 написав:
  fler написав:В Коблево приехали долгожданные белорусы (в страну зашла еще валюта). Раньше их не пускали, а теперь хозяева столовых/баров/прочей кухни несказанно счастливы -выручка резко выросла и у некоторых достигла 150 тыс.грн. в день :shock:.



бедные-несчастные комерсы, особенно рестораторы, как их всех задавило ковидом :mrgreen: помню-помню как именно они чуть ли не больше всех плакались во время жесткой стадии карантина :mrgreen:
это при том в их заведениях можно за 1 раз потратить минималку, уровень которой сегодня в ВР со скрипом повышали на пару сотен, и даже не заметить толком :lol:
странная у нас какая-то экономика, странный какой-то кризис.

ничего странного нет просто официальная статистика и реальная жизнь это две большие разницы.
очень много комерсов пострадало от карантина - но все же большинство выжило и сейчас нагоняют утраченное
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1384
З нами з: 11.12.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:33

  abc111 написав:....где в Киеве 27.4 ???? Куда подъезжать ???

Приїзджайте у Львів - тут точно є по такому курсу! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8561
З нами з: 19.10.15
Подякував: 528 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:41

  abc111 написав:....где в Киеве 27.4 ???? Куда подъезжать ???

ст м Левобережка

Так же смотрите таблицу на миняйло. Много других.
П.С. Уже 27.38 на опте светят.
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 21.03.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:04

Цікаво, чи зроблять курс разом для пересічних?

Коротше, я зашнурував кеди і сиджу зі своєю гривневою котлеткою, яку відколов від свого депо, яке завершилось!(фото депо не кидаю - я ним вас вже і так залюбив) :)
Як тільки побачу, що курс розвертається(а він ще від вчора почав спадати) зразу біжу відкупляти нікомунепотрібного!

п. с.
Хоч, по долі ймовірності, чи то просто по приколу, ще восени може спокійно бути 26,ХХ :)
Але, так як я сказав, що на найближчі вибори НЕ піду, то "вони" можуть зробити мені западлянку з курсом :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8561
З нами з: 19.10.15
Подякував: 528 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:15

Всем Привет !
Здоровья !

Прием 27,40-45. Продажа 27,55-60
Только Агриколь свободно продает по 27,49.
Всем Хорошего дня !
холява
2
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я понимаю, что экономика Украины мертва, но после QQшек гривна должна была заметно укрепиться как другие валюты типа евро и фунта по отношению к доллару. Ведь экономика США заметно упала после карантина, а денежная масса растёт.
Lion+
 
Повідомлень: 1802
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:18

  Lion+ написав:Я понимаю, что экономика Украины мертва, но после QQшек гривна должна была заметно укрепиться как другие валюты типа евро и фунта по отношению к доллару. Ведь экономика США заметно упала после карантина, а денежная масса растёт.

саме цікаве почненься, коли QQ закінчаться, а ФЕД і ЄЦБ піднімуть відстоткові ставки на свої бонди
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21210
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так "верх" ще впав до /38
А от "низ" підріс до 32(34)
Мабуть, треба вже бігти :roll:

А що там котирування панове?
І взагалі, що по заявкам?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8561
З нами з: 19.10.15
Подякував: 528 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6274627562766277>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61, Модератор і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1972, 1973, 1974
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19730 2471909
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:49
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 717, 718, 719
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7182 1631457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 15:37
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
508 116185
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 00:25
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20230)
26.08.2020 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.