Киев по 27.4 продает. Пусть все эти Сумы Полтавы Харьковы и прч колхоз приежают тарится никомунепотрибным!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:18
Киев по 27.4 продает. Пусть все эти Сумы Полтавы Харьковы и прч колхоз приежают тарится никомунепотрибным!
Life is good.
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
....где в Киеве 27.4 ???? Куда подъезжать ???
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:25
ничего странного нет просто официальная статистика и реальная жизнь это две большие разницы.
очень много комерсов пострадало от карантина - но все же большинство выжило и сейчас нагоняют утраченное
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:33
Приїзджайте у Львів - тут точно є по такому курсу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:41
ст м Левобережка
Так же смотрите таблицу на миняйло. Много других.
П.С. Уже 27.38 на опте светят.
Life is good.
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:04
Цікаво, чи зроблять курс разом для пересічних?
Коротше, я зашнурував кеди і сиджу зі своєю гривневою котлеткою, яку відколов від свого депо, яке завершилось!(фото депо не кидаю - я ним вас вже і так залюбив)
Як тільки побачу, що курс розвертається(а він ще від вчора почав спадати) зразу біжу відкупляти нікомунепотрібного!
п. с.
Хоч, по долі ймовірності, чи то просто по приколу, ще восени може спокійно бути 26,ХХ
Але, так як я сказав, що на найближчі вибори НЕ піду, то "вони" можуть зробити мені западлянку з курсом
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:15
Всем Привет !
Здоровья !
Прием 27,40-45. Продажа 27,55-60
Только Агриколь свободно продает по 27,49.
Всем Хорошего дня !
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я понимаю, что экономика Украины мертва, но после QQшек гривна должна была заметно укрепиться как другие валюты типа евро и фунта по отношению к доллару. Ведь экономика США заметно упала после карантина, а денежная масса растёт.
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:18
саме цікаве почненься, коли QQ закінчаться, а ФЕД і ЄЦБ піднімуть відстоткові ставки на свої бонди
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так "верх" ще впав до /38
А от "низ" підріс до 32(34)
Мабуть, треба вже бігти
А що там котирування панове?
І взагалі, що по заявкам?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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