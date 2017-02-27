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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6274627562766277

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 261
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
70
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
127
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:25

  flyman написав:
  Lion+ написав:Я понимаю, что экономика Украины мертва, но после QQшек гривна должна была заметно укрепиться как другие валюты типа евро и фунта по отношению к доллару. Ведь экономика США заметно упала после карантина, а денежная масса растёт.

саме цікаве почненься, коли QQ закінчаться, а ФЕД і ЄЦБ піднімуть відстоткові ставки на свої бонди


QQ по идее не прекратят пока "не убедят" инвесторов вкладывать снова деньги в бонды и фонду.
Повышение ставок приведет к повышению нагрузки на бюджет, а это не выгодно США. Замкнутый круг, вроде и нельзя повышать ставку , а если не повышать, то инвесторы уходят.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а что это пугают, что бумажные деньги все обнулятся скоро (и доллары евро, все, короче)?
вот зачем это пишут писаки?
мол типа только акции останутся

переживаю

на Дойче Велле в 2010 году в своё время из штанов выпрыгивали, радовались евро (кросс курс тогда, имхо 1,54 был). А потом обвал евро до 1,08.
И сейчас тоже самое будет с евро?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 26 сер, 2020 12:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.08.2020......................27,3606
Гривна укрепилась почти на 8 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Очень неспешно попив кофе, опустились на копейку, сохраняя широкий спред. Еще немного постояв, к 11 опустились на 3 копейки, сузив спред до 2.5 копеек. В 11-15 сузили спред снизу на полкопейки, достигнув его набочей величины. Опять рынок раскачивался медленно. После 11-30 концепция поменялась, пошли вверх. С полей доносятся вести, что разворот был достигнут двумя выходами регулятора. Стоит отметить, что регулятор проводил интервенции по курсу ниже "обозначенной нижней планки на эту неделю", справочный курс тоже ниже. До 12 выросли на 3.5 копейки, вернувшись на уровень открытия.
Справочный курс встретили котировками 27.3800 - 27.4000. Относительно евро гривна укрепилась.

НБУ вчера выкупил 18.5 млн. План недобрал.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост обеспечили послепраздничная инкассация и интервенция НБУ. Понемногу отобрали казначейство и суточные сертификаты.

В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 536.5 до 464.9 млн, оставшись на очень высоком уровне по меркам пятницы. Это чистые обороты. Клиентские обороты также уменьшились, оставшись на достаточно высоком уровне. Спрос уменьшился в меньшей степени и превысил предложение.Банки с этим дисбалансом справились без участия НБУ, продав валюту с позиции.
Сибарит
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