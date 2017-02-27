Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.08.2020......................27,3606
Гривна укрепилась почти на 8 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Очень неспешно попив кофе, опустились на копейку, сохраняя широкий спред. Еще немного постояв, к 11 опустились на 3 копейки, сузив спред до 2.5 копеек. В 11-15 сузили спред снизу на полкопейки, достигнув его набочей величины. Опять рынок раскачивался медленно. После 11-30 концепция поменялась, пошли вверх. С полей доносятся вести, что разворот был достигнут двумя выходами регулятора. Стоит отметить, что регулятор проводил интервенции по курсу ниже "обозначенной нижней планки на эту неделю"
, справочный курс тоже ниже. До 12 выросли на 3.5 копейки, вернувшись на уровень открытия.
Справочный курс встретили котировками 27.3800 - 27.4000. Относительно евро гривна укрепилась.
НБУ вчера выкупил 18.5 млн. План недобрал.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост обеспечили послепраздничная инкассация и интервенция НБУ. Понемногу отобрали казначейство и суточные сертификаты.
В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 536.5 до 464.9 млн, оставшись на очень высоком уровне по меркам пятницы. Это чистые обороты. Клиентские обороты также уменьшились, оставшись на достаточно высоком уровне. Спрос уменьшился в меньшей степени и превысил предложение.Банки с этим дисбалансом справились без участия НБУ, продав валюту с позиции.