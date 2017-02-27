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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 62756276627762786279>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 262
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
48%
127
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:25

  flyman написав:
  Lion+ написав:Я понимаю, что экономика Украины мертва, но после QQшек гривна должна была заметно укрепиться как другие валюты типа евро и фунта по отношению к доллару. Ведь экономика США заметно упала после карантина, а денежная масса растёт.

саме цікаве почненься, коли QQ закінчаться, а ФЕД і ЄЦБ піднімуть відстоткові ставки на свої бонди


QQ по идее не прекратят пока "не убедят" инвесторов вкладывать снова деньги в бонды и фонду.
Повышение ставок приведет к повышению нагрузки на бюджет, а это не выгодно США. Замкнутый круг, вроде и нельзя повышать ставку , а если не повышать, то инвесторы уходят.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:34

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:51

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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:54

27.40-27.45/27.50-27.55
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а что это пугают, что бумажные деньги все обнулятся скоро (и доллары евро, все, короче)?
вот зачем это пишут писаки?
мол типа только акции останутся

переживаю

на Дойче Велле в 2010 году в своё время из штанов выпрыгивали, радовались евро (кросс курс тогда, имхо 1,54 был). А потом обвал евро до 1,08.
И сейчас тоже самое будет с евро?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 26 сер, 2020 12:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.08.2020......................27,3606
Гривна укрепилась почти на 8 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Очень неспешно попив кофе, опустились на копейку, сохраняя широкий спред. Еще немного постояв, к 11 опустились на 3 копейки, сузив спред до 2.5 копеек. В 11-15 сузили спред снизу на полкопейки, достигнув его набочей величины. Опять рынок раскачивался медленно. После 11-30 концепция поменялась, пошли вверх. С полей доносятся вести, что разворот был достигнут двумя выходами регулятора. Стоит отметить, что регулятор проводил интервенции по курсу ниже "обозначенной нижней планки на эту неделю", справочный курс тоже ниже. До 12 выросли на 3.5 копейки, вернувшись на уровень открытия.
Справочный курс встретили котировками 27.3800 - 27.4000. Относительно евро гривна укрепилась.

НБУ вчера выкупил 18.5 млн. План недобрал.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост обеспечили послепраздничная инкассация и интервенция НБУ. Понемногу отобрали казначейство и суточные сертификаты.

В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 536.5 до 464.9 млн, оставшись на очень высоком уровне по меркам пятницы. Это чистые обороты. Клиентские обороты также уменьшились, оставшись на достаточно высоком уровне. Спрос уменьшился в меньшей степени и превысил предложение.Банки с этим дисбалансом справились без участия НБУ, продав валюту с позиции.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:37

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0094(-0,0602). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 0,94 копійки за добу. Це майже в шість разів повільніше ніж падало тижнем раніше.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,0077(+0,0075). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по +0,77 копійки за добу. Це трошечки швидше. Потяг собі йде і йде на Богодухів...

Повні оберти МБ за тиждень 2058,4644(1672,8391) млн. долярів. Виросли. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень виросли і склали 411,69(334,57) млн.дол., і вони більші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 360,12(358,44) млн. грн., які теж виросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною. Здається бізнес виходить з літнього росслабону.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,3606(27,2275) грн./доляр. Виросли! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,3171(26,2786) грн./дол. І це на 1,04(0,95) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 3,96(3,61) відсотка. Підросли.

Доляр по року перекуплено на 1,04 гривні!

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,3490(27,4848) грн./$. ВПАЛИ. Другий тиждень вниз.

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,3490 грн./дол.

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Як на мене, треба гнати поганою метлою геть з банку співробітників НБУ, які купують валюту при рості офіційного курсу останньої, як то було вчора!

Мяу...

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 26 сер, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:38

zzzzzz
То есть, нерезы потихоньку выходят из ОВГЗ. А их долю планомерно(судя по всему, есть некая кулуарная договоренность) выкупают госбанки
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:42

  antey1969 написав:zzzzzz
То есть, нерезы потихоньку выходят из ОВГЗ. А их долю планомерно(судя по всему, есть некая кулуарная договоренность) выкупают госбанки

Не обязательно госбанки, Нбу может и такие банки нагнуть, а потом банкопад.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:54

  Lion+ написав:
  antey1969 написав:zzzzzz
То есть, нерезы потихоньку выходят из ОВГЗ. А их долю планомерно(судя по всему, есть некая кулуарная договоренность) выкупают госбанки

Не обязательно госбанки, Нбу может и такие банки нагнуть, а потом банкопад.

Почему банкопад?.. Ожидаете, что минфин не рассчитается по ОВГЗ?..
Если придется, напечатают, и рассчитаются.
sergey_sryvkin
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