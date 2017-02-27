antey1969 написав:zzzzzz То есть, нерезы потихоньку выходят из ОВГЗ. А их долю планомерно(судя по всему, есть некая кулуарная договоренность) выкупают госбанки
Госбанки как раз покупают ОВГЗ через аукционы Минфина по заниженным ставкам. А у нерезов покупают все остальные банки. Это же рабочая схема, берешь рефинанс под 6% откупаешь у нерезов под 10%, и живешь на эти 4%
antey1969 написав:zzzzzz То есть, нерезы потихоньку выходят из ОВГЗ. А их долю планомерно(судя по всему, есть некая кулуарная договоренность) выкупают госбанки
Госбанки как раз покупают ОВГЗ через аукционы Минфина по заниженным ставкам. А у нерезов покупают все остальные банки. Это же рабочая схема, берешь рефинанс под 6% откупаешь у нерезов под 10%, и живешь на эти 4%
Добавьте: последние выпуски гривневых ОВГЗ еще и с дисконтом идут.
Суверенные долги на историческом максимуме - побит даже рекорд Второй мировой. А ведь сегодняшний катаклизм несопоставим по масштабам...
В послевоенные годы ситуацию вытянул Бреттон-Вудс, План Маршалла, демографический рост и атомная/космическая гонки.
А как будем выгребать сейчас - вопрос. Не исключено, что и тушкой, и чучелом - глобальных нарративов пока не видится, а корпоративные дефолты уже набирают обороты, 41% эмитентов США с рейтингом ССС - все...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 26 сер, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Суверенные долги на историческом максимуме - побит даже рекорд Второй мировой. А ведь сегодняшний катаклизм несопоставим по масштабам...
В послевоенные годы ситуацию вытянул Бреттон-Вудс, План Маршалла, демографический рост и атомная/космическая гонки.
А как будем выгребать сейчас - вопрос. Не исключено, что и тушкой, и чучелом - глобальных нарративов пока не видится, а корпоративные дефолты уже набирают обороты, 41% эмитентов США с рейтингом ССС - все...
Поки що тільки 41%, а в 2009-10 роках було 50%. Так що є куди рухатись.
Імхо, вихід один - від"ємні ставки ЦБ. Європа вже давненько, черга за ФРС і БоЕ. Також постійні КУЕ.
зі. Результат - інфляція активів + бульбашка на фонді.
А как будем выгребать сейчас - вопрос. Не исключено, что и тушкой, и чучелом - глобальных нарративов пока не видится, а корпоративные дефолты уже набирают обороты, 41% эмитентов США с рейтингом ССС - все...
Я бы более внимательно смотрел за эмитентами с рейтингом В. Если(когда) они пойдут на взлет, начнется самое главное "веселье"
Амвросий написав:в США производства электроники сворачиваются. Хайтек сворачивается. Люди теряют работу. Вакансии в хайтеке по сути временные, неизвестно что будет завтра. Инвестиции в хайтек сворачиваются. Даже в Китае тоже задница. По всему миру кризис наступает. А у нас ктото палит ресурсы увеличивая нагрузку на помирающий бизнес и надеются что без форс-мажоров пропетляем...
и ладно бы еще на оплату долгов. так они повышают налоги, потому что на такие мероприятия не хватает
1) вы забываете что у нас президент как раз виртуоз по игре на клавишных инструментах https://youtu.be/H5ANCC5CowU 2) вы себе представляете масштаб это его привезти отвезти, а если еще поднять на Х этаж 3) не может презедент играть на пианино Украина ! 4) да и на сколько дней оренда тоже не понятно
НБУ вчера выкупил 18.5 млн. План недобрал. Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост обеспечили послепраздничная инкассация и интервенция НБУ. Понемногу отобрали казначейство и суточные сертификаты.
В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 536.5 до 464.9 млн, оставшись на очень высоком уровне по меркам пятницы. Это чистые обороты. Клиентские обороты также уменьшились, оставшись на достаточно высоком уровне. Спрос уменьшился в меньшей степени и превысил предложение.Банки с этим дисбалансом справились без участия НБУ, продав валюту с позиции.
Если рынок с утра не проснулся, а людям нужно продавать доллары, то конечно НБУ пришлось выручать по 27.35 - 27.34. Тем самым на тонком рынке качнув немного вверх. Но индикаторы пока не меняются. Крупных продаж валюты не просматривается на горизонте, а покупка понемногу растет.