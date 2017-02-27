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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6276627762786279>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 262
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
48%
127
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:03

  Сибарит написав:С полей доносятся вести, что разворот был достигнут двумя выходами регулятора.

Совершенно верно. Сначала Нацбанк вышел по 27,35, взял двадцатку. Потом стал по 27,34 и стоит. Но сейчас это уже намного ниже рынка.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:03

  antey1969 написав:zzzzzz
То есть, нерезы потихоньку выходят из ОВГЗ. А их долю планомерно(судя по всему, есть некая кулуарная договоренность) выкупают госбанки


Госбанки как раз покупают ОВГЗ через аукционы Минфина по заниженным ставкам. А у нерезов покупают все остальные банки. Это же рабочая схема, берешь рефинанс под 6% откупаешь у нерезов под 10%, и живешь на эти 4%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:04

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:zzzzzz
То есть, нерезы потихоньку выходят из ОВГЗ. А их долю планомерно(судя по всему, есть некая кулуарная договоренность) выкупают госбанки


Госбанки как раз покупают ОВГЗ через аукционы Минфина по заниженным ставкам. А у нерезов покупают все остальные банки. Это же рабочая схема, берешь рефинанс под 6% откупаешь у нерезов под 10%, и живешь на эти 4%

Добавьте: последние выпуски гривневых ОВГЗ еще и с дисконтом идут.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:07

Суверенные долги на историческом максимуме - побит даже рекорд Второй мировой. А ведь сегодняшний катаклизм несопоставим по масштабам...

Зображення

В послевоенные годы ситуацию вытянул Бреттон-Вудс, План Маршалла, демографический рост и атомная/космическая гонки.

А как будем выгребать сейчас - вопрос. Не исключено, что и тушкой, и чучелом - глобальных нарративов пока не видится, а корпоративные дефолты уже набирают обороты, 41% эмитентов США с рейтингом ССС - все...

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Востаннє редагувалось zРадио в Сер 26 сер, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:22

  zРадио написав:Суверенные долги на историческом максимуме - побит даже рекорд Второй мировой. А ведь сегодняшний катаклизм несопоставим по масштабам...

Зображення

В послевоенные годы ситуацию вытянул Бреттон-Вудс, План Маршалла, демографический рост и атомная/космическая гонки.

А как будем выгребать сейчас - вопрос. Не исключено, что и тушкой, и чучелом - глобальных нарративов пока не видится, а корпоративные дефолты уже набирают обороты, 41% эмитентов США с рейтингом ССС - все...

Зображення

Поки що тільки 41%, а в 2009-10 роках було 50%. Так що є куди рухатись.

Імхо, вихід один - від"ємні ставки ЦБ. Європа вже давненько, черга за ФРС і БоЕ.
Також постійні КУЕ.

зі. Результат - інфляція активів + бульбашка на фонді.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:28

  s0v7a написав:Потяг собі йде і йде на Богодухів...


Мне вот всегда интересно, вы из Харькова, или из Сум пишете ? :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:32

  zРадио написав:

А как будем выгребать сейчас - вопрос. Не исключено, что и тушкой, и чучелом - глобальных нарративов пока не видится, а корпоративные дефолты уже набирают обороты, 41% эмитентов США с рейтингом ССС - все...

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Я бы более внимательно смотрел за эмитентами с рейтингом В. Если(когда) они пойдут на взлет, начнется самое главное "веселье"
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:
  Амвросий написав:в США производства электроники сворачиваются. Хайтек сворачивается. Люди теряют работу. Вакансии в хайтеке по сути временные, неизвестно что будет завтра. Инвестиции в хайтек сворачиваются. Даже в Китае тоже задница. По всему миру кризис наступает. А у нас ктото палит ресурсы увеличивая нагрузку на помирающий бизнес и надеются что без форс-мажоров пропетляем...


и ладно бы еще на оплату долгов.
так они повышают налоги, потому что на такие мероприятия не хватает

Зображення

1) вы забываете что у нас президент как раз виртуоз по игре на клавишных инструментах
https://youtu.be/H5ANCC5CowU
2) вы себе представляете масштаб это его привезти отвезти, а если еще поднять на Х этаж
3) не может презедент играть на пианино Украина !
4) да и на сколько дней оренда тоже не понятно
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:38

  change_pm написав:Поки що тільки 41%, а в 2009-10 роках було 50%. Так що є куди рухатись.


Да, только 2008-2009 гг - слева на графике, т.е. видно, где был пик, а 2020-202? гг - справа, и все самое "интересное" еще может быть впереди :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:42

  Сибарит написав: Стоит отметить, что регулятор проводил интервенции по курсу ниже "обозначенной нижней планки на эту неделю", справочный курс тоже ниже.

НБУ вчера выкупил 18.5 млн. План недобрал.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост обеспечили послепраздничная инкассация и интервенция НБУ. Понемногу отобрали казначейство и суточные сертификаты.

В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 536.5 до 464.9 млн, оставшись на очень высоком уровне по меркам пятницы. Это чистые обороты. Клиентские обороты также уменьшились, оставшись на достаточно высоком уровне. Спрос уменьшился в меньшей степени и превысил предложение.Банки с этим дисбалансом справились без участия НБУ, продав валюту с позиции.


Если рынок с утра не проснулся, а людям нужно продавать доллары, то конечно НБУ пришлось выручать по 27.35 - 27.34. Тем самым на тонком рынке качнув немного вверх. Но индикаторы пока не меняются. Крупных продаж валюты не просматривается на горизонте, а покупка понемногу растет.


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