VALONI написав:Сибарит написав: Стоит отметить, что регулятор проводил интервенции по курсу ниже "обозначенной нижней планки на эту неделю", справочный курс тоже ниже.
НБУ вчера выкупил 18.5 млн. План недобрал.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост обеспечили послепраздничная инкассация и интервенция НБУ. Понемногу отобрали казначейство и суточные сертификаты.
В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 536.5 до 464.9 млн, оставшись на очень высоком уровне по меркам пятницы. Это чистые обороты. Клиентские обороты также уменьшились, оставшись на достаточно высоком уровне. Спрос уменьшился в меньшей степени и превысил предложение.Банки с этим дисбалансом справились без участия НБУ, продав валюту с позиции.
Если рынок с утра не проснулся, а людям нужно продавать доллары, то конечно НБУ пришлось выручать по 27.35 - 27.34. Тем самым на тонком рынке качнув немного вверх. Но индикаторы пока не меняются. Крупных продаж валюты не просматривается на горизонте, а покупка понемногу растет.
а що там з аграріями, коли почнуть закачувать валюту в закрома?