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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6276627762786279

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 262
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
48%
127
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:50

  VALONI написав:
  Сибарит написав: Стоит отметить, что регулятор проводил интервенции по курсу ниже "обозначенной нижней планки на эту неделю", справочный курс тоже ниже.

НБУ вчера выкупил 18.5 млн. План недобрал.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост обеспечили послепраздничная инкассация и интервенция НБУ. Понемногу отобрали казначейство и суточные сертификаты.

В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 536.5 до 464.9 млн, оставшись на очень высоком уровне по меркам пятницы. Это чистые обороты. Клиентские обороты также уменьшились, оставшись на достаточно высоком уровне. Спрос уменьшился в меньшей степени и превысил предложение.Банки с этим дисбалансом справились без участия НБУ, продав валюту с позиции.


Если рынок с утра не проснулся, а людям нужно продавать доллары, то конечно НБУ пришлось выручать по 27.35 - 27.34. Тем самым на тонком рынке качнув немного вверх. Но индикаторы пока не меняются. Крупных продаж валюты не просматривается на горизонте, а покупка понемногу растет.


Зображення

а що там з аграріями, коли почнуть закачувать валюту в закрома?
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flyman
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  #<1 ... 6276627762786279
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