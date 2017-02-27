Додано: Сер 26 сер, 2020 14:50

VALONI написав: Если рынок с утра не проснулся, а людям нужно продавать доллары, то конечно НБУ пришлось выручать по 27.35 - 27.34. Тем самым на тонком рынке качнув немного вверх. Но индикаторы пока не меняются. Крупных продаж валюты не просматривается на горизонте, а покупка понемногу растет. Если рынок с утра не проснулся, а людям нужно продавать доллары, то конечно НБУ пришлось выручать по 27.35 - 27.34. Тем самым на тонком рынке качнув немного вверх. Но индикаторы пока не меняются. Крупных продаж валюты не просматривается на горизонте, а покупка понемногу растет.

Это уже ближе к пониманию рыночных механизмов.Когда на рынке есть излишек валюты, НБУ ее выкупает по текущим курсам, на любом этапе торгов и при любых оборотах. Без всяких планок. При этом укреплению гривны регулятор сопротивляется чуть сильнее, чем ослаблению, что соответствует общепринятым экономическим теориям, применяемым на практике во всем мире. Даже плановое пополнение резервов придумали, чтобы можно было выкупать хоть чуть-чуть без явных на то причин и не быть обвиненным в ведении валютной войны.Методы, применяемые НБУ, вполне соответствуют декларируемой реакции на изменение курса, а не на целевой уровень. "Планка" каждый день новая. Вчерашняя сломалась уже сегодня. И уж точно котировки первого рабочего дня недели, когда рынок несколько специфичен, не определяют тенденции всей недели.Если бы НБУ поставил себе цель не пускать ниже .40, он мог ее легко достичь. Достаточно было выставить соответствующий бид в 9 утра.Когда-то, лет 5 назад, во времена сильной волатильности, НБУ пытался играть в политику курсового коридора. Тогда каждый день выставляли двусторонние котировки с очень большим спредом, позволявшим торговать с достаточной динамикой между границами. Этот метод уже очень давно не применяется, хоть о нем многие еще помнят.Понимаю, что очень заманчиво делать прогнозы на основе очень простого показателя, но такой шары в природе не бывает.