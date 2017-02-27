НБУ вчера выкупил 18.5 млн. План недобрал. Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост обеспечили послепраздничная инкассация и интервенция НБУ. Понемногу отобрали казначейство и суточные сертификаты.
В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 536.5 до 464.9 млн, оставшись на очень высоком уровне по меркам пятницы. Это чистые обороты. Клиентские обороты также уменьшились, оставшись на достаточно высоком уровне. Спрос уменьшился в меньшей степени и превысил предложение.Банки с этим дисбалансом справились без участия НБУ, продав валюту с позиции.
Если рынок с утра не проснулся, а людям нужно продавать доллары, то конечно НБУ пришлось выручать по 27.35 - 27.34. Тем самым на тонком рынке качнув немного вверх. Но индикаторы пока не меняются. Крупных продаж валюты не просматривается на горизонте, а покупка понемногу растет.
а що там з аграріями, коли почнуть закачувать валюту в закрома?
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В любом случае, нерезиденты уже вышли из ОВГЗ на 25% с начала года, примерно минус млрд. дол., и что характерно НБУ выкупил с межбанка за этот же период тоже млрд. дол. в резервы, хотя должно быть наоборот, то есть фактор нерезидентов в структуре ОВГЗ и их влияние на курс сейчас не критично.
Гораздо важнее, на мой взгляд, эмиссия, которая в том или ином виде идет полным ходом. Чего стоит, например, "инновация" от УкрЭксимБанка, - взять рефинанс от НБУ и дать кредит УкрАвтодору. Вещь, конечно, правильная и нужная, но это приведет к раскручиванию инфляции.
VALONI написав:Если рынок с утра не проснулся, а людям нужно продавать доллары, то конечно НБУ пришлось выручать по 27.35 - 27.34. Тем самым на тонком рынке качнув немного вверх. Но индикаторы пока не меняются. Крупных продаж валюты не просматривается на горизонте, а покупка понемногу растет.
Это уже ближе к пониманию рыночных механизмов. Когда на рынке есть излишек валюты, НБУ ее выкупает по текущим курсам, на любом этапе торгов и при любых оборотах. Без всяких планок. При этом укреплению гривны регулятор сопротивляется чуть сильнее, чем ослаблению, что соответствует общепринятым экономическим теориям, применяемым на практике во всем мире. Даже плановое пополнение резервов придумали, чтобы можно было выкупать хоть чуть-чуть без явных на то причин и не быть обвиненным в ведении валютной войны. Методы, применяемые НБУ, вполне соответствуют декларируемой реакции на изменение курса, а не на целевой уровень. "Планка" каждый день новая. Вчерашняя сломалась уже сегодня. И уж точно котировки первого рабочего дня недели, когда рынок несколько специфичен, не определяют тенденции всей недели. Если бы НБУ поставил себе цель не пускать ниже .40, он мог ее легко достичь. Достаточно было выставить соответствующий бид в 9 утра.
Когда-то, лет 5 назад, во времена сильной волатильности, НБУ пытался играть в политику курсового коридора. Тогда каждый день выставляли двусторонние котировки с очень большим спредом, позволявшим торговать с достаточной динамикой между границами. Этот метод уже очень давно не применяется, хоть о нем многие еще помнят.
Понимаю, что очень заманчиво делать прогнозы на основе очень простого показателя, но такой шары в природе не бывает.
Сибарит написав:Методы, применяемые НБУ, вполне соответствуют декларируемой реакции на изменение курса, а не на целевой уровень. "Планка" каждый день новая.
Согласен, плюсую. Но, в итоге все эти действия приводят к установлению определенного целевого уровня. Понятно, что четкой цели держать планку со времен азарова уже нет, но выглядит так, что алгоритмы НБУ все-таки закладывают какие-то корридоры, которые судя по всему пересматриваются раз в неделю. Иначе, как понять логику демонстративных бидов ниже рынка?