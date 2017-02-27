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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6277627862796280>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 262
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
48%
127
Ніяких змін не очікую
18%
46
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:50

  VALONI написав:
  Сибарит написав: Стоит отметить, что регулятор проводил интервенции по курсу ниже "обозначенной нижней планки на эту неделю", справочный курс тоже ниже.

НБУ вчера выкупил 18.5 млн. План недобрал.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост обеспечили послепраздничная инкассация и интервенция НБУ. Понемногу отобрали казначейство и суточные сертификаты.

В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 536.5 до 464.9 млн, оставшись на очень высоком уровне по меркам пятницы. Это чистые обороты. Клиентские обороты также уменьшились, оставшись на достаточно высоком уровне. Спрос уменьшился в меньшей степени и превысил предложение.Банки с этим дисбалансом справились без участия НБУ, продав валюту с позиции.


Если рынок с утра не проснулся, а людям нужно продавать доллары, то конечно НБУ пришлось выручать по 27.35 - 27.34. Тем самым на тонком рынке качнув немного вверх. Но индикаторы пока не меняются. Крупных продаж валюты не просматривается на горизонте, а покупка понемногу растет.


Зображення

а що там з аграріями, коли почнуть закачувать валюту в закрома?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:02

#летимовнуль!©ч. 3

Місто Лева малює на моменті таке 38/44
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В банк "Аркада" введена временная администрация
https://biz.censor.net.ua/news/3215767/v_bank_arkada_vvedena_vremennaya_administratsiya_obnovleno
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:14

  zzzzzz написав:Зображення


А где Вы берете данные по ОВГЗ? НБУ рапортует немного другие цифры по наличию ОВГЗ у банков и нерезидентов:
https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp

В любом случае, нерезиденты уже вышли из ОВГЗ на 25% с начала года, примерно минус млрд. дол., и что характерно НБУ выкупил с межбанка за этот же период тоже млрд. дол. в резервы, хотя должно быть наоборот, то есть фактор нерезидентов в структуре ОВГЗ и их влияние на курс сейчас не критично.

Гораздо важнее, на мой взгляд, эмиссия, которая в том или ином виде идет полным ходом. Чего стоит, например, "инновация" от УкрЭксимБанка, - взять рефинанс от НБУ и дать кредит УкрАвтодору. Вещь, конечно, правильная и нужная, но это приведет к раскручиванию инфляции.

В таблице - млрд. грн.

Зображення
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:18

flyman Вже почали. :D
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:40

Кабмін підвищив зарплати співробітникам Верховної Ради

Посади:

Головний консультант Секретаріату голови ВР, головний консультант секретаріату депутатської групи (фракції)

Коефіцієнт був 2,3, стане 2,7. Тобто посадовий оклад був 9669 грн, а стане 11 350 грн.

Старший консультант депутатської фракції (групи) у ВР

Коефіцієнт був 1,79, стане 2,3. Отже, оклад із 7525 грн зросте до 9669 грн.

Консультант секретаріату депутатської фракції у ВР

Коефіцієнт був 1,65, стане 1,8. Це означає, що оклад з 6936 грн зросте до 7567 грн.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... i-radi.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:Если рынок с утра не проснулся, а людям нужно продавать доллары, то конечно НБУ пришлось выручать по 27.35 - 27.34. Тем самым на тонком рынке качнув немного вверх. Но индикаторы пока не меняются. Крупных продаж валюты не просматривается на горизонте, а покупка понемногу растет.

Это уже ближе к пониманию рыночных механизмов.
Когда на рынке есть излишек валюты, НБУ ее выкупает по текущим курсам, на любом этапе торгов и при любых оборотах. Без всяких планок. При этом укреплению гривны регулятор сопротивляется чуть сильнее, чем ослаблению, что соответствует общепринятым экономическим теориям, применяемым на практике во всем мире. Даже плановое пополнение резервов придумали, чтобы можно было выкупать хоть чуть-чуть без явных на то причин и не быть обвиненным в ведении валютной войны.
Методы, применяемые НБУ, вполне соответствуют декларируемой реакции на изменение курса, а не на целевой уровень. "Планка" каждый день новая. Вчерашняя сломалась уже сегодня. И уж точно котировки первого рабочего дня недели, когда рынок несколько специфичен, не определяют тенденции всей недели.
Если бы НБУ поставил себе цель не пускать ниже .40, он мог ее легко достичь. Достаточно было выставить соответствующий бид в 9 утра.

Когда-то, лет 5 назад, во времена сильной волатильности, НБУ пытался играть в политику курсового коридора. Тогда каждый день выставляли двусторонние котировки с очень большим спредом, позволявшим торговать с достаточной динамикой между границами. Этот метод уже очень давно не применяется, хоть о нем многие еще помнят.

Понимаю, что очень заманчиво делать прогнозы на основе очень простого показателя, но такой шары в природе не бывает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:А где Вы берете данные по ОВГЗ?


https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:01

  Moneta написав:
  VALONI написав:А где Вы берете данные по ОВГЗ?


https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx


Ну так и я о чем - цифры от НБУ и цифры от zzzzz - отличаются.
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:06

  Сибарит написав:Методы, применяемые НБУ, вполне соответствуют декларируемой реакции на изменение курса, а не на целевой уровень. "Планка" каждый день новая.


Согласен, плюсую. Но, в итоге все эти действия приводят к установлению определенного целевого уровня. Понятно, что четкой цели держать планку со времен азарова уже нет, но выглядит так, что алгоритмы НБУ все-таки закладывают какие-то корридоры, которые судя по всему пересматриваются раз в неделю. Иначе, как понять логику демонстративных бидов ниже рынка?
VALONI
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