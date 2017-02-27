Додано: Сер 26 сер, 2020 15:33

VALONI написав: Понятно, что четкой цели держать планку со времен азарова уже нет, но выглядит так, что алгоритмы НБУ все-таки закладывают какие-то корридоры, которые судя по всему пересматриваются раз в неделю. Иначе, как понять логику демонстративных бидов ниже рынка? Понятно, что четкой цели держать планку со времен азарова уже нет, но выглядит так, что алгоритмы НБУ все-таки закладывают какие-то корридоры, которые судя по всему пересматриваются раз в неделю. Иначе, как понять логику демонстративных бидов ниже рынка?

Я в упор не вижу недельного цикла. Работу по динамике вижу четко. Ограничивают дневную динамику, причем чем длительнее тренд, тем сильнее ограничивают.С бидами ниже рынка возможны варианты.Начнем с того, что их трудно назвать демонстративными. Регулятор не афиширует свое присутствие на рынке, но участники рынка научились его узнавать. Уже от участников рынка информация просачивается к нам.Проще всего объяснить такие выходы намерением не пустить ниже сегодня. Локальная цель не требует долгосрочного планирования.Кроме того, нужно учесть, что понятие "ниже рынка" тоже условно. Нетрудно заметить, что информация о текущих котировках в разных источниках различается. Дело в том, что котировок на рынке много, стратегии игроков разные, стратегии подачи информации тоже отличаются. Кто-то берет массив котировок и проводит усреднение, кто-то приводит крайние значения, кто-то опирается на интуитивную оценку участников рынка. Кроме того, информация поступает с разными задержками по времени. В итоге получаем, что один или несколько спешащих продавцов могут поставить заявки ниже среднего, дать повод регулятору быстренько у них все выкупить, чтобы не ломали рынок, но средние значения котировок будут оставаться выше.