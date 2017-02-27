Все очень просто. НБУ видит больше чем мы
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:25
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я в упор не вижу недельного цикла. Работу по динамике вижу четко. Ограничивают дневную динамику, причем чем длительнее тренд, тем сильнее ограничивают.
С бидами ниже рынка возможны варианты.
Начнем с того, что их трудно назвать демонстративными. Регулятор не афиширует свое присутствие на рынке, но участники рынка научились его узнавать. Уже от участников рынка информация просачивается к нам.
Проще всего объяснить такие выходы намерением не пустить ниже сегодня. Локальная цель не требует долгосрочного планирования.
Кроме того, нужно учесть, что понятие "ниже рынка" тоже условно. Нетрудно заметить, что информация о текущих котировках в разных источниках различается. Дело в том, что котировок на рынке много, стратегии игроков разные, стратегии подачи информации тоже отличаются. Кто-то берет массив котировок и проводит усреднение, кто-то приводит крайние значения, кто-то опирается на интуитивную оценку участников рынка. Кроме того, информация поступает с разными задержками по времени. В итоге получаем, что один или несколько спешащих продавцов могут поставить заявки ниже среднего, дать повод регулятору быстренько у них все выкупить, чтобы не ломали рынок, но средние значения котировок будут оставаться выше.
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:03
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................26.08.2020.............27.08.2020
дата розрахунку.................25.08.2020..............26.08.2020
Євро....................................32,4087...................32,2812
Долар США.........................27,4383...................27,386
После полудня доллар отыграл почти 3 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Очень неспешно попив кофе, опустились на копейку, сохраняя широкий спред. Еще немного постояв, к 11 опустились на 3 копейки, сузив спред до 2.5 копеек. В 11-15 сузили спред снизу на полкопейки, достигнув его набочей величины. Опять рынок раскачивался медленно. После 11-30 концепция поменялась, пошли вверх. С полей доносятся вести, что разворот был достигнут двумя выходами регулятора. До 12 выросли на 3.5 копейки, вернувшись на уровень открытия.
Справочный курс встретили котировками 27.3800 - 27.4000. Относительно евро гривна укрепилась.
После 12 начался новый этап роста. К слегка запоздалому началу обеда выросли на 6 копеек. В самом начале роста спред расширился до 2.5 копеек. После обеда выросли еще на копейку. Серьезное изменение официального курса по сравнению со справочным говорит о приличных оборотах во второй половине сессии.
Официальный курс встретили котировками 27.4500 - 27.4750. За день выросли на 7 копеек. Этот рост оказался меньше, чем рост индекса доллара (0.26% против 0.36%). Относительно евро укрепление гривны сохранилось и после полудня.
Этот день в истории:
2019 - 25.0629 (+2) +232
2018 - 27.8532 (-3) -47
2017 - 25.5456 (+9)
2016 - 25.4424 (+12)
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:16
Не довго музика грала...(с)
Думаю Західні обласні центри навряд чи відчують недостачу туристичного євро чи злотого. Його і так особливо не було. Цього року Україна виключно для Українців (це напевно у більшості країн так).
Франківськ 27,35/27,47
Закінчилось кілька гривневих стовпців які відкривав зимою. Відсоткові ставки по гривневих депозитах не дають можливості тримати частину в гривневих заощадженях. Тому помаленьку відкуповуюсь. Збиток приблизно 1 гривня на доларі.
Висновок був зроблений ще весною. При девальвації гривні та рості депозитних ставок, має сенс тримати гривню в корзині валют АЛЕ!!! купляти гривню тільки ВІДРАЗУ після основної частини девальвації. І тільки в лонг (2-3-4 роки) Як свідчить історія це навіть може бути прибутково (від 32 до 25, та від 28 до 24)
При зниженні депозитних ставок як тепер - тільки долар та євро та очікування наступної девальвації.
Інше питання що прибутковість долара та євро разом із девальвацію не завжди може покрити інфляцію. Тому потрібно шукати ще інструменти.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:38
По недельному циклу пока не могу привести цифр, в работе, но например, пятничные тендеры по привлечению/ погашению депо-сертификатов очень хороший индикатор настроения рынка на будущую неделю. Например, 20 марта этого года банкам вернули 148 млрд., а обратно в НБУ они занесли всего 66, куда потом пошла разница все хорошо знают, явно не в кредитование Большой Стройки
Насчет демонстрации, вчера НБУ с 10 утра до начала четвертого стоял с бидом 27.40 на вот таком вот рынке. Но как правило, действия регулятора более гибкие, как Вы пишете, пришел, взял 20-ку и тихо ушел. Тут был явный намек на желаемое дно и намерение это дно обозначить.
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:12
Ну, в мене трохи веселіше, бо я набиваю річні стовпці.
Але, на сумі в 100 000грн за рік профіт складає майже 2 000грн, це якщо порівнювати з долародепо(хоч долари на депо рідко хто тримає, так як бояться потім отримати гривнею по "несмачному" курсу)
А якщо рахувати з підматрасним доларом, то тут вже веселішше, але не буду дратувати цим форумчан
Бетон, чи бетонна іпотека - і то до того часу, поки ціни не злетять з котушок!
Решта інструментів залишились лише з "ризикових".
Львів 40(42)/48
(сьогодні вдалось застрибнути в останній вагон. Детальніше напишу на вихідних)
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 26 сер, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:26
Ну среда прошла, НБУ скупил дежурную 20-ку, а то и больше. Где пожар-то?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:45
Не послушал мудрого капитана, когда рекомендовал тариться по полной золотом и серебром.
С начала года золото +30%, серебро +40%.
Как в Клондайке. Только твой прииск диван, а сейф, сам без твоих усилий добывает тебе выгоду и увеличивает твой капитал.
Мы, золотые паразиты, хорошо поднялись в этом году на этой чуме.
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:48
В столовое серебро надо было все таки, эх не послушали.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:10
За крок до перевороту думок ©
Що цікаво, що йду з роботи і бачу, що в тій самій обмінці, що я в обід(12:30) купував, вже можу здати по тій самій ціні!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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