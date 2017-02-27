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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6278627962806281

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 263
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
128
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:14

  Proofy написав:В столовое серебро надо было все таки, эх не послушали.


Надо было. :? Сейчас простое и недорогое столовое серебро не так и просто купить. Раскуплено. А новое уже будет появляться по новым ценам ...
Я даже и не подозревал, что у моей секты столько сторонников ... :shock:
Но кое-что интересное еще можно найти. :roll:

https://prom.ua/p1060616000-antikvarnyj ... nabor.html
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:18

  Libo написав:
  Realist написав:Закінчилось кілька гривневих стовпців які відкривав зимою. Збиток приблизно 1 гривня на доларі. :-(


Не послушал мудрого капитана, когда рекомендовал тариться по полной золотом и серебром. :(
С начала года золото +30%, серебро +40%.
Как в Клондайке. Только твой прииск диван, а сейф, сам без твоих усилий добывает тебе выгоду и увеличивает твой капитал. :idea:
Мы, золотые паразиты, хорошо поднялись в этом году на этой чуме. :lol:

Ви праві! Але чи погодитесь, що золото - це в основному актив для людей які вже "відбулись" в цьому житті або ж для тих хто перейшов у клуб "за 50". Все, що потрібно вже є. Основна мета заощаджень - НЕ втратити. І золото тут якраз дуже пасує.
Для нас молодих, особливо тих у кого не було "підґруння для старту", золото малоліквідний актив який не дає скористатись цікавими пропозиціями які готує життя. А тримати його все життя "як на чорний день", і бути таким собі Скруджом - це не всім імпонує. Адже погодьтесь діти не завжди розуміють цінність того, Що і головне Як надбали батьки.
Тому золото це напевно класно. Але поки що не для мене.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:29

  Realist написав:
  Libo написав:Ви праві! Але чи погодитесь, що золото - це в основному актив для людей які вже "відбулись" в цьому житті або ж для тих хто перейшов у клуб "за 50".
Для нас молодих, особливо тих у кого не було "підґруння для старту", золото малоліквідний актив який не дає скористатись цікавими пропозиціями які готує життя.

Погоджуюсь.
Тому сам ще торгую на біржі акціями, граю в карти, хожу в казино. 8)
Libo
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