Надо было. Сейчас простое и недорогое столовое серебро не так и просто купить. Раскуплено. А новое уже будет появляться по новым ценам ...
Я даже и не подозревал, что у моей секты столько сторонников ...
Но кое-что интересное еще можно найти.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:14
Надо было. Сейчас простое и недорогое столовое серебро не так и просто купить. Раскуплено. А новое уже будет появляться по новым ценам ...
Я даже и не подозревал, что у моей секты столько сторонников ...
Но кое-что интересное еще можно найти.
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:18
Ви праві! Але чи погодитесь, що золото - це в основному актив для людей які вже "відбулись" в цьому житті або ж для тих хто перейшов у клуб "за 50". Все, що потрібно вже є. Основна мета заощаджень - НЕ втратити. І золото тут якраз дуже пасує.
Для нас молодих, особливо тих у кого не було "підґруння для старту", золото малоліквідний актив який не дає скористатись цікавими пропозиціями які готує життя. А тримати його все життя "як на чорний день", і бути таким собі Скруджом - це не всім імпонує. Адже погодьтесь діти не завжди розуміють цінність того, Що і головне Як надбали батьки.
Тому золото це напевно класно. Але поки що не для мене.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:29
Погоджуюсь.
Тому сам ще торгую на біржі акціями, граю в карти, хожу в казино.
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