Realist написав:Закінчилось кілька гривневих стовпців які відкривав зимою. Збиток приблизно 1 гривня на доларі.
Не послушал мудрого капитана, когда рекомендовал тариться по полной золотом и серебром. С начала года золото +30%, серебро +40%. Как в Клондайке. Только твой прииск диван, а сейф, сам без твоих усилий добывает тебе выгоду и увеличивает твой капитал. Мы, золотые паразиты, хорошо поднялись в этом году на этой чуме.
Ви праві! Але чи погодитесь, що золото - це в основному актив для людей які вже "відбулись" в цьому житті або ж для тих хто перейшов у клуб "за 50". Все, що потрібно вже є. Основна мета заощаджень - НЕ втратити. І золото тут якраз дуже пасує. Для нас молодих, особливо тих у кого не було "підґруння для старту", золото малоліквідний актив який не дає скористатись цікавими пропозиціями які готує життя. А тримати його все життя "як на чорний день", і бути таким собі Скруджом - це не всім імпонує. Адже погодьтесь діти не завжди розуміють цінність того, Що і головне Як надбали батьки. Тому золото це напевно класно. Але поки що не для мене.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Libo написав:Ви праві! Але чи погодитесь, що золото - це в основному актив для людей які вже "відбулись" в цьому житті або ж для тих хто перейшов у клуб "за 50". Для нас молодих, особливо тих у кого не було "підґруння для старту", золото малоліквідний актив який не дає скористатись цікавими пропозиціями які готує життя.
Погоджуюсь. Тому сам ще торгую на біржі акціями, граю в карти, хожу в казино.
Игорь Алексеевич написав:нбу завтра или в среду будет тушить пожар на межбанке и выкидывать доляры??
В середу, назавтра-нічого поки не станеться.
Ну среда прошла, НБУ скупил дежурную 20-ку, а то и больше. Где пожар-то?
Пожежи нiхто не обіцяв. Мова йшла про підскок на 20 копійок , починаючи з середи від рівня неділі, на фоні звільнення 2 чиновників НБУ і зменшення зливання експортерами валюти в зв'язку з відшкодовуванням їм ПДВ. Тому чекаємо.
Proofy написав:В столовое серебро надо было все таки, эх не послушали.
Надо было. Сейчас простое и недорогое столовое серебро не так и просто купить. Раскуплено. А новое уже будет появляться по новым ценам ... Я даже и не подозревал, что у моей секты столько сторонников ... Но кое-что интересное еще можно найти.
centurionus написав:Радше його "складно продати" - по ціні вище брухту. Озвучте свою ціну закупівлі - ймовірно Вам будуть відвантажувати срібло в діжках прямо в "садок вишневий коло хати".
Я всегда привожу такой пример. В 60-х в ЦУМе столовая серебряная ложка стоила 6 руб. совдепии, что было эквивалентно 3-м бутылкам водки. Сейчас такая в магазине стоит 6 тыщ грн. 100 ложек сейчас машина. А по той стоимости - 300 бутылок водки. А Москвич тогда стоил 3 тыщи или 500 ложек. Можешь привести пример того, что с 60-х годов так сохранило свою стоимость? Если бы наши дедушки тогда после работы не жрали водяру, а покупали и несли домой ложку для внуков, мы бы сейчас за счет этого имели по квартире и по машине. Мораль: Не бухайте и не несите на депозиты в эти бандитские банки, лучше принесите вечером серебряную ложку своим детям или внукам. Время этой ложки обязательно прийдет и ваши внуки поблагодарят вас за вашу мудрость.
Libo написав:Мораль: Не бухайте и не несите на депозиты в эти бандитские банки, лучше принесите вечером серебряную ложку своим детям или внукам. Время этой ложки обязательно прийдет и ваши внуки поблагодарят вас за вашу мудрость.
Ага. У меня знакомая пенсионерка сначала переживала, кто ей стакан воды подаст. А когда внуки, при живой бабушке, начали грязно квартиру делить - послала их на йух, продала квартиру и уехала в село. Вот так вот, вуаля.
centurionus написав:Радше його "складно продати" - по ціні вище брухту. Озвучте свою ціну закупівлі - ймовірно Вам будуть відвантажувати срібло в діжках прямо в "садок вишневий коло хати".
Я всегда привожу такой пример. В 60-х в ЦУМе столовая серебряная ложка стоила 6 руб. совдепии, что было эквивалентно 3-м бутылкам водки. Сейчас такая в магазине стоит 6 тыщ грн. 100 ложек сейчас машина. А по той стоимости - 300 бутылок водки. А Москвич тогда стоил 3 тыщи или 500 ложек. Можешь привести пример того, что с 60-х годов так сохранило свою стоимость? Если бы наши дедушки тогда после работы не жрали водяру, а покупали и несли домой ложку для внуков, мы бы сейчас за счет этого имели по квартире и по машине. Мораль: Не бухайте и не несите на депозиты в эти бандитские банки, лучше принесите вечером серебряную ложку своим детям или внукам. Время этой ложки обязательно прийдет и ваши внуки поблагодарят вас за вашу мудрость.
Питання було не в цьому, а де можна здати брухт серебра, по ціні магазину? В ломбарді ж тільки. А пр ломбардівським цінам і на пляшку голілки не вистачить.
Так, щр гугліть пісню -" Фантазер, ты меня называла. Фантазер, мы с тобою не пара".
Trast написав:Питання було не в цьому, а де можна здати брухт серебра, по ціні магазину? В ломбарді ж тільки. А пр ломбардівським цінам і на пляшку голілки не вистачить.
Так, щр гугліть пісню -" Фантазер, ты меня называла. Фантазер, мы с тобою не пара".
Почему вы все время говорите про ломбарды? Это же бандитские конторы. Есть нормальные скупки, которые закупают драгметаллы по текущей биржевой цене. Но это в коротком горизонте мало. Согласен. Поэтому можно отнести изделя в антикварный или комиссионный магазин, где примут на реализацию по договорной цене. Я в свое время покупал ложки по 100-200 грн., и если мне припекло, меня вполне устроит цена 4-5 тыщ грн. И я про ложки только как пример. Можно покупать монеты или слитки, где добавленная стоимость и наценки минимальны. А в монетах еще и нумизматическая стоимость, которая только растет. До ипотечного кризиса американский золотой игл можно было купить по $5-$9, сейчас он стоит $30-$40. Тут уже ликвидность мгновенная. В прошлом году покупал серебряные Архистратиги по 600 грн., сейчас не уверен, что найду по тыще с небольшим. В два раза. И ликвидность высочайшая. Только давай-давай. Конечно фантазер. Но не только. Еще Мастер. Поэт. Философ. Диверсант. Финансист.