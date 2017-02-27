Додано: Сер 26 сер, 2020 19:49

Trast написав: Питання було не в цьому, а де можна здати брухт серебра, по ціні магазину?

В ломбарді ж тільки.

А пр ломбардівським цінам і на пляшку голілки не вистачить.



Так, щр гугліть пісню -" Фантазер, ты меня называла.

Фантазер, мы с тобою не пара". Питання було не в цьому, а де можна здати брухт серебра, по ціні магазину?В ломбарді ж тільки.А пр ломбардівським цінам і на пляшку голілки не вистачить.Так, щр гугліть пісню -" Фантазер, ты меня называла.Фантазер, мы с тобою не пара".

Почему вы все время говорите про ломбарды? Это же бандитские конторы. Есть нормальные скупки, которые закупают драгметаллы по текущей биржевой цене. Но это в коротком горизонте мало. Согласен. Поэтому можно отнести изделя в антикварный или комиссионный магазин, где примут на реализацию по договорной цене.Я в свое время покупал ложки по 100-200 грн., и если мне припекло, меня вполне устроит цена 4-5 тыщ грн.И я про ложки только как пример.Можно покупать монеты или слитки, где добавленная стоимость и наценки минимальны. А в монетах еще и нумизматическая стоимость, которая только растет. До ипотечного кризиса американский золотой игл можно было купить по $5-$9, сейчас он стоит $30-$40. Тут уже ликвидность мгновенная. В прошлом году покупал серебряные Архистратиги по 600 грн., сейчас не уверен, что найду по тыще с небольшим. В два раза. И ликвидность высочайшая. Только давай-давай.Конечно фантазер. Но не только. Еще Мастер. Поэт. Философ. Диверсант. Финансист.