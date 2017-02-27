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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6280628162826283>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 263
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
128
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:10

  Libo написав:Если бы наши дедушки тогда после работы не жрали водяру, а покупали и несли домой ложку для внуков


Может Ваши жрали водяру после работы, но мои работали и копили деньги в банке, к сожалению все коту под хвост... :(
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Если бы наши дедушки тогда после работы не жрали водяру, а покупали и несли домой ложку для внуков, мы бы сейчас за счет этого имели по квартире и по машине.

Откуда же было знать советскому человеку, что покупать нужно ложки, а не стаканы?
Хрусталь тогда казался вечной ценностью.
Серебро сегодня кажется вечной ценностью...

А квартиры и машины надо иметь за свой счет, а не пенять на неразумность дедушек.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:20

Німеччина звела бюджет з дефіцитом вперше за 9 років

Німеччина в першому півріччі зафіксувала дефіцит всіх громадських бюджетів в розмірі 51,6 мільярда євро, або 3,2% ВВП.

Про це свідчать попередні дані Федерального статистичного агентства ФРН, передає "Інтерфакс-Україна".

Негативне сальдо востаннє було відзначено в 2011 році після фінансової кризи. У січні-червні 2019 року профіцит становив 46,5 млрд євро, або 2,7% ВВП.

Доходи бюджету в першому півріччі поточного року впали на 3,6%, причому скорочення було відзначено вперше з 2010 року. У тому числі податкові надходження скоротилися на 8,1%.

Витрати підскочили на 9,3%. Зокрема, витрати на екстрену допомогу і виплати в рамках соцстрахування для компенсації скороченого робочого дня призвели до стрибка наданих субсидій на 177,5%.

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 мала значний вплив на бюджети всіх державних рівнів, зазначається в повідомленні. Дефіцит федерального бюджету в січні-червні становив 27,1 млрд євро, земельного - 10,2 млрд євро, місцевого - 6,4 млрд євро, в касах соціального страхування - 7,8 млрд євро.

ВВП Німеччини в другому кварталі 2020 року впав на 9,7% в порівнянні з попередніми трьома місяцями, повідомляв раніше Destatis. Це найістотніші темпи падіння з початку обліку показника в 1970 році. У річному вираженні зниження ВВП з поправкою на число робочих днів становило 11,3%.

Позитивне сальдо бюджету ФРН в 2019 році було відзначено восьмий рік поспіль: 1,4% ВВП проти 1,9% ВВП роком раніше. За підсумками 2018 року було зафіксовано рекордний розмір профіциту в 62,4 млрд євро.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Куда нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:35

  Investor_K написав:Куда нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны?


В развитие наших детей и внуков 8) Научите их жить и зарабатывать, расширяйте их мировоззение разными способами.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это понятно. Имеется в виду материальный актив.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:44

  fler написав:
  Investor_K написав:Куда нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны?


В развитие наших детей и внуков 8) Научите их жить и зарабатывать, расширяйте их мировоззение разными способами.


Взагалі-то це ущербний міф , вигаданий роботодавцями ...
Заробляти довго і важко працюючи - нічого хорошого в цьому немає .
А заробляти , займаючись хоббі - багато не виходить , бо все одно в якийсь момент хоббі перетворюється на обов"язкове заняття - по часу , по об"ємам і так далі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:44

  Investor_K написав:Это понятно. Имеется в виду материальный актив.


А за что бы Вы были благодарны своим родителям :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:51

Недвижимость. Валюта. Драгметаллы.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:04

  Libo написав:
  centurionus написав:Радше його "складно продати" - по ціні вище брухту. Озвучте свою ціну закупівлі - ймовірно Вам будуть відвантажувати срібло в діжках прямо в "садок вишневий коло хати".


Я всегда привожу такой пример. :idea:
В 60-х в ЦУМе столовая серебряная ложка стоила 6 руб. совдепии, что было эквивалентно 3-м бутылкам водки.
Сейчас такая в магазине стоит 6 тыщ грн. 100 ложек сейчас машина. А по той стоимости - 300 бутылок водки. А Москвич тогда стоил 3 тыщи или 500 ложек.
Можешь привести пример того, что с 60-х годов так сохранило свою стоимость? :roll:
Если бы наши дедушки тогда после работы не жрали водяру, а покупали и несли домой ложку для внуков, мы бы сейчас за счет этого имели по квартире и по машине.
Мораль: Не бухайте и не несите на депозиты в эти бандитские банки, лучше принесите вечером серебряную ложку своим детям или внукам. Время этой ложки обязательно прийдет и ваши внуки поблагодарят вас за вашу мудрость.
8) 8) 8)



Добрый Вечер .
Либо , Вы что , 1989 года рождения ?
Что за чепуху Вы пишите ?
Водка стоила .... 3,96 Посольская , 4, 12 Столичная , 4 ,96 -"экзотическая "(я уж и не помню как название т.к. я не пью водку ).

Тогда не жрали , а пили водку .
Главное правило было , сначала пиво , а потом водка.
НА ТРОИХ !

Мой дед , выпускник Харьковского " Каразина ", всю жизнь проработавший директором школы ,таскал часы серебрянные, с паровозом на крышке ,ходил в парусиновом костюме и туфлях, которые чистил зубным порошком, считал большим богатством свои часы.
Их сейчас в идеальном состоянии за 50 долларов не продать .
Так что не ......... ,это,, не пиши чепуху .
Деньги , положенные им под 3 процента , сгнили у него на книжке.
А скрипки, которые он собирал ,были проданы с большим профитом .....
Знаете сколько стоит мадьярская скрипка 1904 года ?
Были в Будапеште ?
Там , за парламентом, есть улочка антикварная ,(не помню название ), поинтересуйтесь .

Очень удивитесь .
Так что не путай берега ...
Вы , что в детство впали ?
холява
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