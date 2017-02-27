Trast написав:Питання було не в цьому, а де можна здати брухт серебра, по ціні магазину? В ломбарді ж тільки. А пр ломбардівським цінам і на пляшку голілки не вистачить.
Так, щр гугліть пісню -" Фантазер, ты меня называла. Фантазер, мы с тобою не пара".
Почему вы все время говорите про ломбарды? Это же бандитские конторы. Есть нормальные скупки, которые закупают драгметаллы по текущей биржевой цене. Но это в коротком горизонте мало. Согласен. Поэтому можно отнести изделя в антикварный или комиссионный магазин, где примут на реализацию по договорной цене. Я в свое время покупал ложки по 100-200 грн., и если мне припекло, меня вполне устроит цена 4-5 тыщ грн. И я про ложки только как пример. Можно покупать монеты или слитки, где добавленная стоимость и наценки минимальны. А в монетах еще и нумизматическая стоимость, которая только растет. До ипотечного кризиса американский золотой игл можно было купить по $5-$9, сейчас он стоит $30-$40. Тут уже ликвидность мгновенная. В прошлом году покупал серебряные Архистратиги по 600 грн., сейчас не уверен, что найду по тыще с небольшим. В два раза. И ликвидность высочайшая. Только давай-давай. Конечно фантазер. Но не только. Еще Мастер. Поэт. Философ. Диверсант. Финансист.
Після цієї відповіді, я мабуть буду і далі співати-"фантазер, ты меня называла" Де ви бачили у нас комісійні магазини, в Радянському Союзі, чи перщі роки після його самоліквідування? Де ви бачили антикварні магазини? Архістратіги і вся лабуда, нумізматам не потрібна, а якщо трохи пошкодишь коробку з монетою, чи помнешь, то банк її вже не купить взад. Тому співаємо разом-"Фантазер....
Investor_K написав:Куда нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны?
В развитие наших детей и внуков Научите их жить и зарабатывать, расширяйте их мировоззение разными способами.
Взагалі-то це ущербний міф , вигаданий роботодавцями ... Заробляти довго і важко працюючи - нічого хорошого в цьому немає . А заробляти , займаючись хоббі - багато не виходить , бо все одно в якийсь момент хоббі перетворюється на обов"язкове заняття - по часу , по об"ємам і так далі ...
а как надо зарабатывать??? работать надо не тяжело, а эффективно (правда, много) - тогда можно и заработать
Investor_K написав:Куда нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны?
Або в бетон, або в закордон-бетон!
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 26 сер, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!