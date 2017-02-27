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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 62816282628362846285>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 263
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
128
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:07

  Libo написав:
  Trast написав:Питання було не в цьому, а де можна здати брухт серебра, по ціні магазину?
В ломбарді ж тільки.
А пр ломбардівським цінам і на пляшку голілки не вистачить.

Так, щр гугліть пісню -" Фантазер, ты меня называла.
Фантазер, мы с тобою не пара".


Почему вы все время говорите про ломбарды? Это же бандитские конторы. Есть нормальные скупки, которые закупают драгметаллы по текущей биржевой цене. Но это в коротком горизонте мало. Согласен. Поэтому можно отнести изделя в антикварный или комиссионный магазин, где примут на реализацию по договорной цене.
Я в свое время покупал ложки по 100-200 грн., и если мне припекло, меня вполне устроит цена 4-5 тыщ грн.
И я про ложки только как пример.
Можно покупать монеты или слитки, где добавленная стоимость и наценки минимальны. А в монетах еще и нумизматическая стоимость, которая только растет. До ипотечного кризиса американский золотой игл можно было купить по $5-$9, сейчас он стоит $30-$40. Тут уже ликвидность мгновенная. В прошлом году покупал серебряные Архистратиги по 600 грн., сейчас не уверен, что найду по тыще с небольшим. В два раза. И ликвидность высочайшая. Только давай-давай.
Конечно фантазер. Но не только. Еще Мастер. Поэт. Философ. Диверсант. Финансист.
8) 8) 8)


Після цієї відповіді, я мабуть буду і далі співати-"фантазер, ты меня называла"
Де ви бачили у нас комісійні магазини, в Радянському Союзі, чи перщі роки після його самоліквідування?
Де ви бачили антикварні магазини?
Архістратіги і вся лабуда, нумізматам не потрібна, а якщо трохи пошкодишь коробку з монетою, чи помнешь, то банк її вже не купить взад.
Тому співаємо разом-"Фантазер....:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:21

  Puente написав:
  fler написав:
  Investor_K написав:Куда нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны?


В развитие наших детей и внуков 8) Научите их жить и зарабатывать, расширяйте их мировоззение разными способами.


Взагалі-то це ущербний міф , вигаданий роботодавцями ...
Заробляти довго і важко працюючи - нічого хорошого в цьому немає .
А заробляти , займаючись хоббі - багато не виходить , бо все одно в якийсь момент хоббі перетворюється на обов"язкове заняття - по часу , по об"ємам і так далі ...


а как надо зарабатывать??? :shock:
работать надо не тяжело, а эффективно (правда, много) - тогда можно и заработать 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:23

  Investor_K написав:Куда нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны?

Або в бетон, або в закордон-бетон! :idea: :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 26 сер, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:23

  flyman написав:а що там з аграріями, коли почнуть закачувать валюту в закрома?


вообще-то, закачивали июль-август. может что-то в сентябре - а дальше уже без всплесков
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:30

  Shaman написав:а как надо зарабатывать??? :shock:
работать надо не тяжело, а эффективно (правда, много) - тогда можно и заработать 8)

Как Гонта
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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  холява написав:Водка стоила .... 3,96 ...


2,87 !!!
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я до сих пор вспоминаю комиссионки в Одессе , Львове , Запорожье .
ООООО , сколько там можно было увидеть и не дорого купить (по нынешним меркам ).
В Одессе , так как папа получил назначение после окончания мореходки и квартиру в Аккермане, как молодой спец.
В Львове , так как дед работал директором школы в Коломые, и мы через Львов ездили. к нему.
Я до сих пор помню фарфор , антикварные украшения из золота , серебра , картины .
Ложки серебрянные , лежали справа , внизу , как что то страшное и бренное .
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:40

  reef написав:
  холява написав:Водка стоила .... 3,96 ...


2,87 !!!


Брат , а как называлась ?
Не обижайтесь , я просто не помню ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:52

  холява написав:
  reef написав:
  холява написав:Водка стоила .... 3,96 ...


2,87 !!!


Брат , а как называлась ?
Не обижайтесь , я просто не помню ?

Водка.
То еще при Хрущеве...

В 1961 году была проведена денежная реформа и цены на водку выросли. Водка "сучок" исчезла, "Московская" стала стоить 2 рубля 87 копеек, "Столичная" 3 рубля 12 копеек.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:56

  холява написав:
  reef написав:
  холява написав:Водка стоила .... 3,96 ...


2,87 !!!


Брат , а как называлась ?
Не обижайтесь , я просто не помню ?

Московская, цена с 61 по 70 год.
Именно с этой водки началась традиция пить на троих. Скинувшись по рублю можно было купить бутылку и сырок "Дружба" на закуску.

Потом несколько раз дорожала, поэтому показания о стоимости водки расходятся. Я начинал пробовать водку уже по 5 с копейками.
Сибарит
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